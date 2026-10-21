BMW отзывает мотоциклы R 18 из-за риска возгорания задней передачи

Несмотря на многолетний цикл производства, далеко не всегда позволяет быстро устранить все «детские болячки» относительно новых моделей. Североамериканский офис BMW объявил об отзыве мотоциклов R 18, выпущенных в 2020–2024 годах и оснащенных заводской задней передачей. Из-за износа уплотнений внутрь механизма может проникать влага, вызывая коррозию электрических контактов и повышая риск перегрева и возгорания.

Напомним, BMW R 18 дебютировал в 2020 году. Модель была выполнена в стиле классических круизеров марки и оснащена крупным оппозитным двухцилиндровым двигателем. Задняя передача для нее предлагается как дополнительное оборудование, облегчающее маневрирование тяжелым мотоциклом на стоянке.

Отзывная кампания, под которую попал этот мотоцикл в США, затронула около 4 тысяч 630 единиц. Речь идет о технике, выпущенной в период с 9 сентября 2020 по 15 июля 2024 года.

Проблема уже становилась причиной отзывной кампании в 2024 году. Тогда для защиты от перегрева в конструкцию добавляли защитное реле. Однако последующие случаи показали, что принятых мер может быть недостаточно.

Первые сообщения о термических повреждениях, которые BMW связала с проблемой, поступили в апреле 2025 года из жаркого и влажного региона за пределами США. Позже аналогичные случаи зарегистрировали на других зарубежных рынках, а затем и в Соединенных Штатах.

30 сентября 2026 года BMW приняла решение о новой отзывной кампании. На этот раз компания намерена полностью заменить блок задней передачи на усовершенствованную версию. Владельцам мотоциклов, которые уже проходили ремонт в рамках кампании 2024 года, также потребуется повторно обратиться к дилеру.

Одним из возможных предупреждающих признаков неисправности может стать некорректная работа заднего хода. Какие еще симптомы способен заметить водитель до перегрева механизма в BMW не уточнили.

В выпущенном официальном пресс-релизе бренда отмечено, что компания не получала сообщений о травмах или авариях, связанных с данным дефектом. Всех владельцев потенциально неисправных мотоциклов оповестят о необходимости посещения ближайшего дилерского центра для их проверки и, при необходимости, бесплатного ремонта.

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