Обновленный Lexus RX показали на рендерах: премьеру ждут летом 2027 года

Неофициальный цифровой рендер рестайлингового Lexus RX (2027)

Одним из самых популярных и известных кроссоверов компании Lexus, во многих странах являющийся локомотивом ее продаж, остается «паркетник» RX. Японская марка готовит его крупную модернизацию, которая должна дебютировать уже в следующем году и получить ряд важных изменений, большая часть которых сосредоточится на экстерьере и интерьере.

Первое поколение Lexus RX появилось в 1998 году и стало одной из моделей, сформировавших сегмент премиальных кроссоверов. Нынешняя, пятая генерация дебютировала в ноябре 2022 года.

Судя по неофициальным цифровым рендерам, созданным на базе шпионских фотографий прототипов обновленных Lexus RX, рестайлинговый японский кроссовер может обзавестись перелицованной передней частью кузова. Сетчатая секция решетки радиатора может стать меньше, а окрашенная в цвет кузова поверхность – занимать больше места. Также ожидается переработка центрального воздухозаборника и нижней части бампера.

Неофициальный цифровой рендер рестайлингового Lexus RX (2027)

Сзади серьезных перемен не прогнозируется. Предполагается, что черная пластиковая секция бампера уменьшится, а площадь окрашенных элементов, напротив, станет больше. Фары и боковые панели кузова, судя по спекулятивным изображениям, сохранят нынешние очертания.

Куда более заметные изменения могут произойти в салоне машины. Внутри ожидается обновление мультимедийной системы, центрального дисплея и органов управления. Прототипы позволяют предположить появление крупного отдельно расположенного экрана. Также могут измениться рулевое колесо, селектор трансмиссии и переключатели.

Состав силовой гаммы, вероятно, с рестайлингом останется прежним. В Японии актуальный RX предлагается с 2,4-литровым турбомотором, 2,5-литровой гибридной установкой, подключаемым гибридом RX450h+ и спортивной гибридной версией RX500h.

Премьера кроссовера должна состояться летом 2027 года.

Ранее Дейли-Мотор стало известно, что параллельно с обновленным RX компания Lexus разрабатывает «заряженную» модификацию этого кроссовера, в которой приводить в движение машину будет гибридная силовая установка мощностью около 600 лошадиных сил. Ее дебют, по слухам, может состояться в 2028 году, а главным конкурентом для нее станет BMW X5 M.