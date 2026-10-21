Новая Mazda CX-3 заменит Mazda2: субкомпактный кроссовер нацелят на Toyota Yaris Cross

В субкомпактном сегменте SUV назревает серьезная битва. Mazda разрабатывает новое поколение CX-3, которое должно появиться в 2027 году. Компактный кроссовер получит более крупный кузов и, по слухам, займет место Mazda2 в качестве начальной модели марки, вступив в конкуренцию с Toyota Yaris Cross.

CX-3 появился в модельной линейке автопроизводителя из Хиросимы еще в 2014 году. Машина была построена на платформе Mazda2 и выделялась сверхкомпактными размерами, позволявшими легко маневрировать в городском потоке. Вседорожник продавался в разных странах как с бензиновыми, так и с дизельными моторами.

Недавно Mazda в своем производственном плане фактически подтвердила намерения представить новое поколение CX-3. Ожидается, что премьера машины состоится в 2027 году, а ее производство наладят в Таиланде, откуда кроссоверы будут поставлять в Японию, другие страны АСЕАН и на рынки за пределами этого региона.

По предварительной информации, длина «паркетника» составит 4310 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1540 мм. Колесная база может достигнуть 2600 мм. Если эти параметры будут претворены в жизнь, автомобиль окажется крупнее нынешней CX-3, а дополнительное пространство позволит улучшить комфорт для пассажиров и увеличить практичность багажного отделения автомобиля.

Внешность новой CX-3, по предварительным оценкам, будет сочетать элементы концепта Vision X-Compact с актуальной дизайнерской философией Mazda. В числе потенциальных экстерьерных особенностей кроссовера – закрытая решетка радиатора, лаконичные линии кузова и дневные ходовые огни, направленные вниз.

Как будет выглядеть салон машины, также пока неизвестно, но, скорее всего, внутри бюджетной новинки японского бренда можно будет рассчитывать на появление необычной круглой цифровой панели приборов и отделочных материалов более высокого класса, чем у предшественника.

Что касается агрегатной линейки, то в ней японские журналисты «видят» 1,5-литровые 3-цилиндровые бензиновые и дизельные моторы с турбонаддувом, связку которым составит система так называемого «мягкого» гибрида.

Также ходят слухи о гибридной системе на базе роторного мотора объемом 830 кубических сантиметров, который будет использоваться исключительно в качестве генератора. Его потенциальная отдача может составить порядка 170 лошадиных сил, крутящий момент достигнуть 260 Нм, а запас хода на электрической тяге приблизиться к отметке в 110 километров.

Между тем, недавно Дейли-Мотор рассказывал о том, как может поменяться внешне с обновлением кроссовер Mazda CX-60, показав его на неофициальных рендерах.