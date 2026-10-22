Новый Hyundai Tucson бьет рекорды продаж на родине: свыше 15 тысяч заказов за сутки

Hyundai едва успел объявить о начале приема официальных заказов на новое поколение кроссовера Tucson, как получил огромный поток заявок на приобретение этой модели. Согласно официальной статистике, Tucson пятого поколения показал рекордный старт продаж на домашнем рынке. За первый день компания получила 15 тысяч 45 заказов – на 4 тысячи 203 больше предыдущего рекорда, установленного предшественником этого кроссовера в 2020 году.

Hyundai Motor раскрыла эти результаты сегодня, 22 октября, а прием заказов на южнокорейском рынке начался днем ранее. Достигнутый показатель оказался лучшим за всю историю модели.

По типу силовой установки лидируют гибриды: на них пришлось 55% заказов. Для сравнения, у предыдущего Tucson доля продаж гибридных модификаций составляла 48%. Новая гибридная система развивает суммарную мощность 245 л.с., а заявленный комбинированный расход топлива составляет 5,7 л на 100 км.

Бензиновый мотор также получил ряд технических доработок. Мощность 1,6-литрового турбированного двигателя увеличилась на 13 л.с. и достигла 193 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Напомним, со сменой поколения Hyundai Tucson получил более угловатую внешность по сравнению с предшественником. В оформлении кузова использовали новый дизайнерский язык Hyundai «Искусство стали», а переднюю и заднюю части украсили широкие светодиодные элементы.

Габариты машины теперь составляют 4700 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1685 мм в высоту. Колесная база достигает 2785 мм. По сравнению с предыдущим поколением автомобиль стал длиннее на 60 мм, шире на 40 мм, а расстояние между осями увеличилось на 30 мм.

В салоне появилась мультимедийная система Pleos с более крупным центральным экраном и новым программным интерфейсом. Вместо привычной комбинации приборов перед водителем разместили узкий дисплей над рулевым колесом. Для корейского рынка также предусмотрены двойная беспроводная зарядка смартфонов и держатель для карт возле водительского вентиляционного отверстия.

Стоимость базовой бензиновой модификации Hyundai Tucson нового поколения в Южной Корее составляет 31 миллион 400 тысяч местных вон (примерно 1,93 млн рублей). В гибридной версии цена машины начинается от 36 миллионов 150 тысяч вон или 2,2 млн рублей по сегодняшнему курсу валют.