Долговечный немецкий спортивный седан, который редко нуждается в ремонте, выпускает не Mercedes и даже не BMW

Немецкие 4-дверки прошли долгий путь к тому, чтобы их можно было считать относительно беспроблемными автомобилями. Но наиболее крепким представителем этой когорты, как показывает статистика и практика, является не модель Mercedes-Benz и даже не BMW. Американский портал TopSpeed назвал Audi A4 лидером по выносливости среди немецких спортивных седанов.

Audi A4 дебютировал в 1994 году, сменив Audi 80. За несколько поколений модель закрепилась в сегменте компактных премиальных автомобилей, конкурируя с BMW 3 серии и Mercedes-Benz C-класса. В зависимости от поколения и комплектации A4 предлагался с передним или полным приводом, а также с различными бензиновыми и дизельными двигателями.

Известные аналитические издания RepairPal и JD Power высоко оценивают надежность современной Audi A4, выставляя ей оценки выше среднего для своего класса, не говоря уже о сравнении с другими немецкими конкурентами.

Так, к примеру, модель 2023 года выпуска заработала за надежность 3,5 балла из 10 возможных в рейтинге RepairPal, заняв 4 место из 17 люксовых автомобилей в компактном сегменте, а JD Power оценил ее качество в 77 баллов из 100. Это солидные результаты для любого автомобиля, особенно для спортивного премиального седана.

Одним из ключевых элементов машины в ее высоких оценках надежности стал 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор. В зависимости от версии его мощность различается. Инженеры из Ингольштадта внесли изменения в конструкцию двигателя, направленные на снижение расхода масла и образования нагара.

Кроме того, добиваться высокого уровня выносливости автомобилю удается в том числе благодаря роботизированной трансмиссии S-Tronic, использующей проверенные временем технологии.

В отдельных комплектациях Audi A4 оснащается системой полного привода quattro. Подвеска с алюминиевыми элементами помогает снизить массу отдельных узлов, а отделка салона сохраняет премиальный характер без чрезмерного акцента на сложных функциях, что также позитивным образом влияет на количество поломок и дефектов.

Впрочем, как и в случае с любым другим автомобилем, особенно позиционирующимся как спортивный и премиальный, полностью полагаться на заложенную автопроизводителем выносливость не стоит. При покупке подержанного Audi A4 эксперты советуют учитывать состояние конкретно машины, а также внимательно смотреть ее историю обслуживания.

Ранее Дейли-Мотор назвал самые ненадежные бренды автомобилей по версии британцев: машины Audi вошли в тройку худших.