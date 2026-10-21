Проходимость Mitsubishi Pajero проверили на песчаных дюнах в Японии

Компания Mitsubishi провела испытания нового Pajero, который недавно вышел в продажу в Таиланде, на специальном полигоне Luna Terrace в японской префектуре Тоттори. Площадка изобилует песчаными дюнами, позволяющими оценить поведение автомобиля в условиях, где колеса склонны к пробуксовке, а кузов может проседать в рыхлом грунте.

Pajero первой генерации был представлен в далеком 1982 году. За несколько прошедших десятилетий машине удалось стать одним из самых культовых внедорожников Японии, в том числе благодаря участию в ралли-рейде «Дакар». В 2021 году производство автомобиля было завершено, но, как оказалось, ненадолго. Автомобиль вернулся в новом поколении с современным дизайном. И, похоже, с прежней проходимостью.

Полигон Luna Terrace, где накануне испытали новый Pajero, располагается на песчаных дюнах Тоттори. Его создали для исследований и разработок, связанных с космическими технологиями. Рельеф и свойства местного песка позволяют имитировать некоторые условия лунной поверхности и проверять работу техники на рыхлом грунте.

Во время испытаний инженеры Mitsubishi оценивали основные характеристики Pajero: движение, повороты и торможение. Отдельное внимание, согласно заявлениям компании, было уделено троганию с места, разгону, прохождению поворотов, а также движению на подъемах и спусках.

Специалисты японского бренда настраивали распределение мощности и системы управления движением автомобиля, проверяя их работу в разных сценариях.

Разумеется, учитывая, что речь не идет о независимых испытаниях, комментарии по их итогам от представителей Mitsubishi были лаконичными. В пресс-релизе компании говорится, что тесты помогли подтвердить внедорожные возможности машины, но как конкретно повел себя новый Pajero в таких нестандартных дорожных условиях было решено умолчать.

Ранее для оценки проходимости на песке Mitsubishi использовала площадки за пределами Японии, в том числе в странах Ближнего Востока и Австралии.

Как в действительности будет вести себя Pajero на бездорожье покажут грядущие независимые тесты этой модели, когда машины начнут попадать в руки автомобильной прессы. В Японии и Австралии это может произойти после декабря, на который намечен официальный запуск машины на этих рынках.

Между тем, новые Pajero уже начали продавать на тайском авторынке, где они неожиданно были запущены даже раньше, чем на исконной родине этой модели. Цены на такие автомобили стартуют от 1,5 млн местных батов и доходят до 2 млн батов. При пересчете на российскую валюту это суммы в пределах 3,7 – 4,9 млн рублей.

Недавно также стало известно, как может выглядеть новый Mitsubishi Pajero Mini, если ему дадут «зеленый свет».