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Два новых футуристичных автомобиля Hyundai провалились в Китае: за месяц продали всего 28 и 67 машин

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Hyundai Ioniq V и Elexio не смогли найти покупателей в Китае: месячные продажи оказались ниже 100 машин

Два новых футуристичных автомобиля Hyundai провалились в Китае: за месяц продали всего 28 и 67 машин

Новые модели крупных мировых автопроизводителей, особенно когда они сильно выделяются на фоне остальных визуально или технически, как правило, становятся бестселлерами в первые месяцы с начала продаж. Но две новинки Hyundai, созданные для китайского рынка, миновали эту участь.

Новые электромобили Hyundai с футуристичным дизайном не смогли привлечь массового покупателя в «Поднебесной». По местной отраслевой статистики, за первый месяц продаж седан Ioniq V разошелся тиражом всего 28 экземпляров, а электрический кроссовер Elexio нашел 67 покупателей.

Как сообщает Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA), результат Ioniq V стал одним из самых низких среди 19 новых моделей, представленных на рынке за отчетный месяц. Ориентиром для успешного запуска считались продажи около 2500 машин в месяц, но фактический показатель оказался почти в 90 раз ниже этой отметки.

Напомним, седан Ioniq V разрабатывался с учетом предпочтений китайских покупателей. Длина седана составила 4900 мм, колесная база – 2900 мм. Электромобиль оснастили аккумулятором китайской компании CATL, а его заявленный запас хода составил 650 км по циклу CLTC. В салоне был установлен широкоформатный 27-дюймовый дисплей с разрешением 4K, а за работу систем помощи водителю отвечает технология китайской компании Momenta.

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Цены на Ioniq V в КНР с учетом акционных предложений начинаются от 99 тысяч 900 (около 1,2 млн рублей) и доходят до 131 тысячи 900 юаней (примерно 1,6 млн рублей). Одной из причин провала этой модели в продажах называют жесткую конкуренцию со стороны местных электромобилей, включая Xpeng Mona M03 и BYD Seal 06, уже закрепившихся в своем сегменте.

Два новых футуристичных автомобиля Hyundai провалились в Китае: за месяц продали всего 28 и 67 машин

Не оправдал ожиданий и кроссовер Hyundai Elexio, также созданный специально для рынка «Поднебесной». За тот же месяц было продано всего 67 автомобилей. 

Примечательно, но общие результаты компании в Китае тоже оставляют желать лучшего. По статистике, с января по сентябрь продажи местного совместного предприятия Beijing Hyundai сократились на 29,9% относительно аналогичного периода прошлого года, а в сентябре падение достигло внушительных 60,3%.

Как местное отделение корейского бренда собирается выкарабкиваться из этого кризиса – непонятно.

Фото:Carnewschina, Hyundai

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