Бюджетный кроссовер Toyota длиной менее 4 метров готовят к мини-рестайлингу

Компактный кроссовер Toyota Raize близок к очередному обновлению на японском рынке. Ожидается, что автомобиль, длина которого составляет менее 4 метров, приобретет ряд изменений в салоне, а также получит доработанные системы безопасности и специальное исполнение Powerful с затемненными элементами экстерьера.

Модель Raize вошла в линейку Toyota относительно недавно. Машина появилась на свет в 2019 году и стала одним из самых недорогих «паркетников» японской марки. Автомобиль разработали на платформе DNGA, созданной инженерами суббренда Daihatsu на базе глобальной «тележки» TNGA. Невысокая цена и маневренность быстро сделали Raize одним из любимцев японского авторынка. А теперь ему предстоит пережить доработки, которые могут улучшить важные для этой модели аспекты.

По информации инсайдеров, премьера реформенного Toyota Raize в Японии состоится 16 ноября. Изменения должны затронуть оформление салона машины и ее оснащение.

Ожидается, что кроссовер приобретет новую приборную панель и перелицованное рулевое колесо. Кроме того, внутри ждут появления большого сенсорного экрана мультимедийной системы, подогревов обоих передних сидений и разъемов USB Type-C, которые должны войти в базовое оснащение.

Кроме того, рестайлинг может принести Raize обновление камер и радарных датчиков системы помощи водителю. Доработки должны улучшить распознавание окружающих объектов на дороге, а также улучшить скорость реакции электронных ассистентов.

Одним из важных дополнений модели с этим обновлением должно стать исполнение Powerful. В такой модификации кроссовер может «примерить» затемненные корпуса боковых зеркал, а также дверные ручки и антенну в форме акульего плавника того же цвета. Завершать образ предстоит особым 17-дюймовым легкосплавным колесным дискам.

На старте продаж обновленный Toyota Raize, по слухам, предложат с двумя бензиновыми двигателями. Атмосферный агрегат объемом 1,2 литра развивает 87 л.с. и 113 Нм крутящего момента, а 1-литровый турбомотор – 98 л.с. и около 140 Нм. Гибридная модификация должна также сохраниться в линейке.

С рестайлингом цена субкомпактного кроссовера может незначительно вырасти. Стоимость актуального Raize в Японии сейчас начинается от 1 миллиона 800 тысяч 700 иен или примерно 935 тысяч рублей по текущему курсу валют.

Примечательно, но недавно стало известно, что у этого маленького бюджетного кроссовера может вскоре появиться удлиненная 7-местная версия с приставкой Space. Ее запуск ждут осенью 2027 года.