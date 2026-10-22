Угловатый рамный внедорожник Nissan вернется после 11-летнего перерыва

Nissan готовит возвращение Xterra – внедорожника, производство которого завершилось в 2015 году. Автомобиль вновь появится на североамериканском рынке и обещает сохранить главную особенность предшественников: рамную конструкцию, рассчитанную на эксплуатацию за пределами асфальта. Мы собрали всю известную об этом проекте на сегодняшний день информацию, структурировав ее в одном материале.

Первое поколение Nissan Xterra справило премьеру в Северной Америке в далеком 1999 году. Автомобиль построили на рамной платформе пикапа Nissan Frontier, что обеспечило ему прочную конструкцию и хорошие возможности для движения по бездорожью. Второе поколение дебютировало в 2005 году и выпускалось вплоть до 2015-го.

Пока Nissan показала лишь одно изображение передней части автомобиля. На нем видны рельефный капот, массивная передняя часть и надпись NISSAN, выполненная крупными буквами вместо привычной эмблемы. Между капотом и решеткой радиатора расположены три желтых световых элемента, отсылающих к воздухозаборникам на капоте ранних Nissan Pathfinder и Terrano.

По информации инсайдеров, гамма двигателей будет включать исключительно шестицилиндровые агрегаты. Базовым вариантом может стать атмосферный бензиновый мотор объемом 3,5 литра, знакомый по нынешнему Pathfinder. Позже к нему, возможно, добавят гибридную модификацию с двигателем V6.

Среди потенциальных решений называется система e-Power, в которой ДВС преимущественно вырабатывает электроэнергию для тяговых электромоторов. Впрочем, пока это лишь слухи. Nissan держит информацию о технической стороне внедорожника под завесой тайны.

Ожидается, что Xterra сохранит рамную конструкцию и практичный характер предшественников. Среди потенциальных конкурентов значатся Toyota 4Runner и Ford Bronco. Стартовая цена автомобиля, по слухам, окажется на уровне до 40 тысяч долларов (менее 3,3 млн рублей).

Официальную премьеру внедорожника ждут в конце 2028 года, а старт продаж состоится в следующем, 2029-м.

Недавно Дейли-Мотор рассказывал о другом, не менее интересном проекте возрожденного внедорожника Nissan – модели Terrano PHEV, которая должна дебютировать в Китае с гибридной силовой установкой мощностью более 400 лошадиных сил.