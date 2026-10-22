Ural Gear Up Expedition: что представляет собой внедорожная дальнобойная спецверсия популярного мотоцикла ИМЗ

Ural Gear Up Expedition. Фото: imz-ural.com

Все знают мотоцикл Ural Gear Up, но далеко не всем известно, что у этой модели была особая версия Expedition, созданная специально для езды по пересеченной местности. Мотоцикл отличался от обычного исполнения Gear Up расширенным оснащением. Наша редакция решила вспомнить об этом интересном проекте Ирбитского мотоциклетного завода, раскрыв о нем ранее неизвестные подробности.

История бренда Ural началась в начале 40-х годов прошлого столетия, когда в СССР было развернуто производство мотоциклов для армии. Впоследствии ИМЗ переключился на выпуск гражданских моделей с оппозитными моторами и боковыми колясками. Современная история завода связана с моделями, которые идут на экспорт в другие страны. Для россиян они по разным причинам сейчас недоступны официально.

В начале 2005 года Ural представил новый Gear Up, который впоследствии стал его визитной карточкой. А в 2023 году у этой модели появилась особая «внедорожная» модификация Expedition, представляющая собой заводскую версию мотоцикла, но с расширенным набором оснащения для поездок на большие расстояния и по бездорожью.

В основу Gear Up Expedition с приводом на коляску лег 2-цилиндровый оппозитный мотор рабочим объемом 749 кубических сантиметров с воздушным охлаждением. Его мощность составляла 41 лошадиную силу, а крутящий момент был равен 55 Нм. В паре с двигателем работала 4-скоростная МКПП, дополненная задней передачей.

Ural Gear Up Expedition. Фото: imz-ural.com

Особая модификация Gear Up была более адаптирована для езды по пересеченной местности, чем его классическая версия, получив защитные дуги, защиту днища, ограждения светотехники и дополнительные багажные площадки.

Чтобы не оказаться врасплох в дальних поездках, разработчики заботливо предусмотрели для владельца такого мотоцикла запасное колесо, канистру, складную лопату и даже набор инструментов, спрятанный в баке. А за счет ветровых стекол защитили водителя и пассажира от встречного потока воздуха. Лучше ориентироваться в темное время суток мотоциклу помогали дополнительные световые приборы.

Одной из главных особенностей версии Expedition стало наличие усиленных амортизаторов фирмы Nitron, которые позволяли увереннее чувствовать себя на кочках.

Разумеется, за все это приходилось платить. Причем немалую сумму. На момент запуска спецверсии Gear Up (три года назад) цена исполнения Expedition составляла 31 тысячу 440 долларов, что на 11 тысяч 500 долларов больше (почти на 37%!), чем тогда просили за обычный вариант этого мотоцикла.

Как ни странно, но сейчас такие мотоциклы все еще доступны для покупателей, правда, только под заказ. Их стоимость компания согласна обсуждать только непосредственно с потенциальным клиентом.

Накануне мы рассказывали о совершенно новом проекте ИМЗ – мотоцикле Ural Neo 500.