«Тойоту» вновь признали самым дорогим автомобильным брендом

Компания Toyota в шестой раз подряд завоевала звание самого ценного автомобильного бренда. Согласно рейтингу, составленному журналом Forbes в 2019 году, «Тойота» заняла 9-е место в 100 самых дорогих брендов в мире, став лучшей среди автомобильных марок.

По подсчетам аналитиков, стоимость японского бренда на 2019 год составила в США 44 миллиарда 600 миллионов долларов. Выручка компании составляет 190 миллиардов 800 миллионов долларов.

Напомним, что Toyota остается самым дорогим автомобильным брендом в мире по версии Forbes, начиная с 2014 года.