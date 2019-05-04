Названы самые дешевые автомобили в России с АКПП

Отечественный седан Lada Granta остается самым дешевым автомобилем в России, оснащенным автоматической трансмиссией. Приобрести его в базовой комплектации с коробкой АМТ («робот») можно за 536 тысяч 900 рублей.

Второе и третье места этого ТОП-а достались двум моделям Datsun – седану on-DO и хэтчбеку mi-DO. Первый с АКПП продают за сумму от 556 тысяч рублей, а второй – от 595 тысяч рублей.

Четвертая строчка рейтинга самых доступных автомобилей в России с автоматической коробкой передач досталась еще одному отечественному седану – Lada Vesta, за который с АМТ просят минимум 664 тысячи 900 рублей.

ТОП-5 замыкает французская 4-дверка Renault Logan, стоимость которого с АКПП стартует с отметки в 707 тысяч 990 рублей.