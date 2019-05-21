Кроссовер Lifan X70 вернут в Россию через 3 месяца

После закрытия завода Derways в Черкесске в распоряжении компании Lifan в России остались лишь складские запасы кроссоверов X70, которые были успешно распроданы к маю 2019 года. Теперь же в «Лифан» временно приостановил продажи данной модели, дожидаясь начала поставок кроссоверов из Китая, параллельно работая над планами во возобновлению производства в России, пишет портал «Авторамблер» со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что кроссоверы Lifan в будущем начнут собирать на мощностях предприятия Haval в Тульской области, которое было открыто в июне текущего года.

До этого момента ввозить кроссоверы X70 будут из Китая. Компания уже приступила к процедуре сертификации таких автомобилей.

Напомним, что на российский авторынок Lifan X70 вышел в апреле 2018 года. Автомобиль комплектовался 2-литровым бензиновым агрегатом, выдающим 136 лошадиных сил мощности. Связку ему составлял как вариатор, так и 5-ступенчатая МКПП. Стоимость кроссовера составляла от 829 тысяч 900 до 1 миллиона 89 тысяч 900 рублей.