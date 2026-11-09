Honda Crossroad: как японская марка продавала Land Rover Discovery под собственным шильдиком

Английский внедорожник с эмблемами Honda – один из самых необычных автомобилей в истории японской компании. В начале 1990-х марке срочно потребовалась модель для растущего рынка SUV, а разработка собственной машины заняла бы слишком много времени. Решение нашлось благодаря давнему партнерству с британским автопроизводителем Rover.

Сотрудничество Honda и British Leyland, которой в тот период принадлежал бренд Rover, началось в 1979 году. В 1983-м стороны подписали соглашение о совместной разработке автомобилей, а годом позже – о производстве. Одним из результатов партнерства стали модели Honda Legend и Rover 800. Позднее в эту историю вошел и Honda Crossroad, хотя его происхождение оказалось куда интереснее.

В начале 1990-х японские покупатели все активнее интересовались внедорожниками. Honda на тот момент еще не располагала собственной моделью в этом сегменте, а создание автомобиля с нуля требовало нескольких лет и серьезных вложений. Поэтому компания решила воспользоваться сотрудничеством с Rover и выбрала для формата бейдж-инжиниринга Land Rover Discovery, представленный в 1989 году.

В 1993 году Honda заключила соглашение о продаже британского внедорожника в Японии под собственным названием Crossroad. Планировалось продавать около тысячи таких машин ежегодно.

От Discovery японская версия практически не отличалась: компания ограничилась установкой эмблем Honda и нескольких дополнительных шильдиков. Автомобили импортировали с британского завода Rover и отправляли дилерам.

Техническая часть также осталась без изменений. Crossroad сохранил постоянный полный привод Land Rover, блокировку центрального дифференциала, оригинальную подвеску и 3,9-литровый бензиновый двигатель Rover V8.

Для Honda мотор V8, разумеется, был нестандартным техническим решением, хотя в самой его конструкции к тому времени уже не было ничего нового. Rover приобрела права на разработку двигателя у подразделения Buick концерна General Motors, а затем дорабатывала его с учетом европейских требований. Но уже «обкатанные» решения не избавили агрегат от проблем с надежностью.

Discovery с этим мотором не отличался высокой безотказностью, и Crossroad унаследовал ту же самую неприятную особенность. Для внедорожника с эмблемой Honda мотор мог нанести удар по репутации, но серьезным препятствием для выпуска модели это все же не стало.

История Crossroad подошла к концу в 1998 году, когда модель исчезла из японской линейки. Причины прекращения выпуска внедорожника трактуются по-разному: по одной из версий, машину было решено снять с конвейера из-за приобретения Rover компанией BMW.

В любом случае сотрудничество компаний в рамках этого проекта завершилось, а место британского внедорожника в модельном ряду Honda постепенно заняли собственные разработки японской компании.