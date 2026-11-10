Новый мотоцикл с коляской Ural Neo 500 обзавелся официальной ценой

Новый серийный Ural Neo 500. Фото: uralneo.com

Компания Ural начала продажи нового мотоцикла Neo 500 в США. Первые экземпляры уже добрались до местных дилеров и обзавелись официальным прайсом.

В ИМЗ заявляют, что Neo 500 создавался не просто как очередной мотоцикл с коляской. Инженеры переработали ключевые элементы конструкции, влияющие на управляемость и комфорт. Изменения затронули геометрию рулевого управления, точки крепления бокового прицепа, подвеску, тормоза, настройки двигателя, электропроводку и эргономику. В ходе разработки прототипы прошли тысячи километров испытаний.

В движение новый мотоцикл приводит 446-кубовый четырехтактный двигатель с двумя параллельно расположенными цилиндрами, жидкостным охлаждением и системой последовательного впрыска топлива. Газораспределительный механизм выполнен по схеме SOHC с двумя клапанами на цилиндр. Диаметр цилиндра составляет 65,5 мм, ход поршня – 66,2 мм, степень сжатия – 10,5:1.

Мотор развивает 33,5 л.с. при 7500 об/мин и 36,3 Нм крутящего момента при 6000 об/мин. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач с задним ходом. Предусмотрены электрический стартер, мокрое многодисковое сцепление и приводная цепь 520-го размера с уплотнительными кольцами.

Передняя подвеска представляет собой рычажную вилку с двумя гидравлическими амортизаторами и регулировкой предварительной нагрузки. Сзади установлена двусторонняя маятниковая подвеска с двумя гидравлическими амортизаторами. Собственная подвеска коляски выполнена на основе одностороннего маятникового рычага с парой амортизаторов.

Новый серийный Ural Neo 500. Фото: uralneo.com

Мотоцикл оснащается легкосплавными колесами размерностью 2,15 x 17 дюймов и шинами Kenda K761 размером 120/80-17. Спереди установлен трехпоршневой фиксированный суппорт с плавающим тормозным диском диаметром 276 мм. Задний тормоз получил двухпоршневой суппорт и диск диаметром 260 мм, а для стояночного тормоза предусмотрен отдельный механический суппорт. На коляске используется однопоршневой суппорт с диском диаметром 220 мм.

Коляска позволяет перевозить взрослого пассажира, собаку или дополнительный багаж, включая туристическое снаряжение, продукты и фототехнику. Для упрощения маневрирования предусмотрена передача заднего хода. Встроенный багажник выполнен в закрытом исполнении и защищает перевозимые вещи от влаги.

В арсенал нового Ural Neo 500 входят ветровое стекло водителя, чехол бокового прицепа, светодиодная оптика, цифровая приборная панель и USB-разъем для зарядки устройств. Также предусмотрены гидравлический демпфер рулевого управления, связанная тормозная система заднего колеса и коляски, а также стояночный тормоз.

Модель предлагается в четырех вариантах окраски – от синего до оранжевого. В США базовая розничная цена Neo 500 составляет 13 тысяч 999 долларов, что эквивалентно примерно 1,1 миллиону рублей по сегодняшнему курсу. Но с учетом дополнительных расходов мотоцикл обойдется местным покупателям гораздо дороже.

За оформление документов американские дилеры возьмут 595 долларов, доставка мотоцикла в упаковке обойдется еще в 1250 долларов, а сборка – в 995 долларов. В результате общая стоимость способна увеличиться до 16 тысяч 839 долларов или примерно 1,4 млн рублей (без учета налогов и регистрационных сборов).

Напомним, ранее мы рассказывали о лимитированных моделях Ural, в том числе юбилейном Ambassador, редком Yamal и экспедиционном Taiga.