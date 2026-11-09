В Японии представили продуманный 4,8-метровый полноприводный автодом на четверых человек

Японская компания VANTECH расширила семейство автодомов на базе Isuzu Travio полноприводной версией кемпера TRIAS480, незначительно доработав эту модель с точки зрения жилого отсека. Дом на колесах относится к категории машин с жилой надстройкой над кабиной и способен уместить внутри на ночлег до четырех человек при общей вместимости в шесть посадочных мест.

В основе кемпера лежит специальное шасси Isuzu, спроектированное таким образом, чтобы его можно было легко трансформировать в различного вида модели, в том числе автодома. Полноприводный автодом TRIAS480, представленный в «Стране восходящего солнца», оснащен 1,9-литровым 4-цилиндровым дизельным мотором RZ4E мощностью 120 лошадиных сил и крутящим моментом 320 Нм. Ассистирует ему 6-скоростной «автомат».

В арсенал машины входят системы предотвращения столкновений при движении вперед и непреднамеренного ускорения, а также генератор на 150 А для зарядки электрического оборудования и вспомогательной батареи.

На задней оси установлены сдвоенные колеса – по две шины с каждой стороны. Также предусмотрены специально разработанные конические рессоры. Топливный бак вмещает 70 литров.

Длина автодома составляет около 4,8 метра. Вход расположен по центру, передняя часть отведена под жилую зону, а сзади находится многофункциональное пространство с возможностью изменения назначения за счет перестановки матрасов.

В передней жилой зоне установлены две обращенные друг к другу скамьи. Слева предусмотрено окно, а для двухъярусной кровати можно заказать дополнительное панорамное остекление. Подушки сидений раскладываются в ровную поверхность, превращая переднюю часть салона в спальное место. При необходимости кровать можно расширить, используя пространство по обе стороны.

В базовое оборудование входит холодильник на 75 литров, бытовой кондиционер и отопитель FF. Также предусмотрена система питания ILiS с максимальной емкостью 6000 Вт/ч. Управлять электроснабжением и следить за расходом энергии можно с помощью панели, расположенной в передней правой части салона.

Но главная «фишка» TRIAS480 располагается в задней части. Там размещен выдвижной багажный отсек с доступом снаружи, поэтому мокрые и грязные вещи можно хранить отдельно от жилого помещения. Для защиты багажа предусмотрена крышка, закрывающая верхнюю часть выдвинутого отделения.

Заднее многофункциональное помещение отделено от жилой зоны раздвижной дверью. В закрытом положении она полностью разделяет переднюю и заднюю части автодома, позволяя использовать кормовую зону как отдельное пространство.

Перестановка матрасов дает возможность организовать там дополнительное спальное место, туалет или рабочую зону. Для использования в качестве туалета достаточно закрыть перегородку, а для организации кровати – изменить расположение матрасов.

Стоимость полноприводной версии автодома VANTECH TRIAS480 в Японии составит 12,05 млн иен. При пересчете на российскую валюту по текущему курсу это около 6,3 млн рублей.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о другом интересном японском автодоме, спроектированном на той же платформе Isuzu Travio.