Мотор-колеса могут изменить будущее автомобилей и избавить их от привычной трансмиссии

Немецкий стартап DeepDrive разрабатывает электродвигатель, который устанавливается непосредственно в колесо автомобиля. Проект уже привлек внимание крупных игроков автомобильной отрасли, включая BMW и Continental. Разработчики рассчитывают, что новая конструкция позволит пересмотреть устройство электромобилей и снизить затраты на их производство.

Компания DeepDrive появилась еще во время пандемии. Немецкая команда инженеров взялась за разработку компактного мотор-колеса, способного передавать вращение непосредственно на колесо без привычной трансмиссии. Одной из главных особенностей проекта стала конструкция с двойным ротором, получившая название радиально-поточного электродвигателя.

В отличие от многих традиционных электромоторов, разработка DeepDrive не требует редкоземельных элементов. В ее конструкции используется на 80% меньше черных металлов и на 50% меньше магнитов. По оценке разработчиков, это позволяет сократить затраты на производство как минимум на 20%.

Размещение двигателя непосредственно в колесе дает автомобилю несколько преимуществ. Отказ от традиционной трансмиссии освобождает пространство в кузове, которое можно использовать для установки аккумуляторной батареи большей емкости.

Кроме того, в конструкции становится меньше деталей, подверженных износу. В их числе дифференциал, сцепление и приводной вал.

Еще одна особенность этой революционной разработки связана с тормозной системой. Конструкция мотор-колеса позволяет отказаться от гидравлических механизмов в пользу сухой тормозной системы, которая отличается меньшими размерами и массой. По замыслу создателей, это также должно положительно сказаться на экономичности автомобиля.

Сейчас технологию испытывают десять крупных автопроизводителей. DeepDrive рассчитывает начать массовое производство мотор-колес в ближайшие годы.

Примечательно, но отдельное направление работы компания развивает совместно с Continental. Партнеры создали компактный приводно-тормозной блок, в котором Continental отвечает за тормозную часть, а электропривод разработан при участии DeepDrive.

В его основе лежит запатентованный двухроторный радиально-поточный двигатель. Он может использоваться как центральный приводной агрегат или устанавливаться непосредственно в ступице колеса.

Как сообщал Дейли-Мотор в начале этой осени, запуск производства этого блока могут наладить уже в 2028 году.