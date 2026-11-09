Новый премиальный минивэн Honda поборется за покупателей с Toyota Alphard

Сегмент полноразмерных минивэнов постепенно возвращает былую популярность. Одним из самых известных его представителей является Toyota Alphard, который недавно приобрел конкурента в виде новой генерации Nissan Elgrand. А теперь, похоже, собственного соперника для «Тойоты» готовит и Honda.

Сейчас роль флагманского минивэна Honda в Японии выполняет Odyssey. Однако по высоте кузова и общей концепции он отличается от крупных конкурентов, делая больший акцент на практичности и спортивных повадках. Кроме того, в этом году эту модель собираются снять с конвейера, заменив на кроссовер Avancier.

Новый премиальный минивэн Honda, который может появиться в продаже в ближайшие годы, должен расположиться в более роскошном и крупном классе, где правят бал Toyota Alphard, Vellfire и Nissan Elgrand.

Ожидается, что длина будущего минивэна приблизится к 5 метрам, а ширина превысит 1850 мм. Базовая конфигурация будет рассчитана на семь человек и получит три ряда сидений. Второй ряд могут оборудовать раздельными креслами с электрической регулировкой спинки и крупными оттоманками, позволяющими пассажирам вытянуть ноги и занять более расслабленное положение.

Особое внимание разработчики могут уделить шумоизоляции салона машины, чтобы максимально адаптировать ее под формат семейных путешествий на дальние расстояния, а также под задачи корпоративных перевозок.

Ранее в открытом доступе появился первый независимый рендер дизайна такого автомобиля. Судя по нему, минивэн получит массивную решетку радиатора с черной основой и узкие светодиодные фары. По краям бампера расположатся вертикальные воздухозаборники, а боковины кузова приобретут выразительные линии, которые придадут машине динамичный облик.

В качестве силовой установки для новинки рассматривают двухмоторную гибридную систему Honda e:HEV. Она объединяет в себе ДВС и электромоторы, обеспечивая автомобилям, в которых она уже установлена, экономичность и плавное ускорение. В случае с большим минивэном инженеры японского автопроизводителя могут подготовить более производительную версию такой силовой установки, рассчитанную на увеличенную массу и размеры.

Кроме того, инсайдеры не исключают возможность появления у конкурента Toyota Alphard от Honda подключаемой гибридной системы PHEV, заряд аккумулятора в которой можно будет пополнять от внешнего источника питания.

В оснащение машины может также войти комплекс Honda SENSING 360+. Его продвинутые функции помощи водителю позволяют снизить нагрузку во время движения по автомагистралям и существенно повысить комфорт в дальних поездках.

Что касается потенциальной цены такой новинки, то японская пресса полагает, что в базовой версии за автомобиль будут просить примерно 6,5 миллиона иен (приблизительно 3,4 млн рублей по текущему курсу).

Для сравнения, стартовая комплектация нового Nissan Elgrand в Японии стоит 6,9 млн иен. К тому времени на рынок может выйти также обновленный Toyota Alphard, который также может оказаться значительно дороже новой модели Honda.