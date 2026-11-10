Toyota Fortuner нового поколения показали неофициально

Неофициальные цифровые рендеры нового поколения Toyota Fortuner

Рамный внедорожник Toyota Fortuner готовится к плановой смене поколения. Пока японцы проводят завершающие дорожные испытания внедорожника, независимые дизайнеры представили собственное видение внешнего облика будущей модели. Официальная премьера машины ожидается уже в декабре 2026 года, а продажи автомобиля собираются начать в 2027-м.

Toyota Fortuner впервые представили в 2004 году. Внедорожник построили на платформе пикапа Hilux и ориентировали прежде всего на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В 2015 году дебютировало второе поколение модели, которое сохранило рамную конструкцию.

В 2020 году Fortuner пережил рестайлинг с изменениями внешности и оснащения, а в 2024-м получил очередное обновление на отдельных рынках, но так и не добрался до нового поколения. Впрочем, вскоре в этом плане многое изменится, ведь премьера такого внедорожника может состояться уже совсем скоро – 1 декабря.

Судя по изображениям, опубликованным независимыми дизайнерами после появления шпионских снимков, передняя часть автомобиля получит узкую светодиодную оптику и спортивный бампер. Под ним разместится защитная пластина, а массивные накладки на колесных арках подчеркнут внедорожный характер модели. Образ дополнят вертикальная посадка кузова, крупные легкосплавные диски и функциональные рейлинги на крыше.

Корму ожидает более современное оформление с интегрированной светотехникой, массивным бампером и выразительной защитной пластиной.

Изменения затронут и салон: ожидаются новая компоновка, современные мультимедийные возможности, технологии подключения и дополнительные удобства для водителя и пассажиров. Примерно те же самые изменения в оформлении все могли видеть при смене генерации соплатформенного Toyota Hilux.

Интерьер машины, к слову, могут также оформить в стиле родственного пикапа, где с новым поколением появилась цифровая комбинация приборов на 12,3 дюйма и большой широкоформатный сенсорный дисплей на центральной консоли, под которым расположится кнопочный блок управления системой климат-контроля.

Крупных изменений в технической стороне нового Fortuner никто не ждет. В моторной гамме, вероятно, сохранится 2,8-литровый турбодизель. Однако его могут дополнить системой мягкого гибрида. Официальных технических характеристик пока нет, поэтому окончательная информация о силовой установке станет известна ближе к премьере модели, до которой, если верить инсайдерам, остается меньше месяца.

Сейчас можно сказать наверняка только одно – серьезные внедорожные возможности, ставшие визитной карточкой модели, должны сохраниться и в новом поколении.

К слову, помимо нового Fortuner Toyota сейчас работает над модернизацией другого, гораздо более важного и известного для нее внедорожника. Land Cruiser 400 может дебютировать в 2029–2030 годах и оказаться брутальнее и мощнее предшественника.