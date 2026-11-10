Mitsubishi Delion или Deligo: новую леворульную Delica могут начать собирать в Китае

Mitsubishi работает над новым поколением модели Delica, которое, по неофициальным данным, получит индекс D:6. Машина постепенно подбирается к своей официальной премьере в Японии, но, как оказалось, ее выпуск могут организовать за пределами «Страны восходящего солнца». Причем в леворульной версии и с другим именем.

Китайская корпорация China Motor Corporation (CMC), являющаяся официальным партнером Mitsubishi, ранее представила трехлетний план развития, предусматривающий запуск пяти новых моделей. В их числе значится следующая генерация Delica.

Вместе с тем, недавно стало известно, что эта компания подала на Тайване заявки на регистрацию двух названий – Delion и Deligo. Оба варианта созвучны с Delica, что породило слухи о возможном переименовании этой знаменитой модели Mitsubishi для отдельных рынков.

Теорию с леворульными «Деликами» подтвердили замеченные в этом году на Тайване замаскированные прототипы этой модели.

Судя по сделанным тогда фотографиям, новый Delica D:6 сохранит короткую переднюю часть кузова и получит раздельную светодиодную оптику, напоминающую оформление Delica D:5. В центральной части лобового стекла заметна камера, которая может использоваться в работе современных систем помощи водителю (ADAS).

По предварительным данным, новое поколение Delica будет предлагаться в двух исполнениях – легковом и коммерческом. Последнее может стать основой для китайской версии, разработкой которой занимается местное подразделение Mitsubishi. Предполагается, что на рынок КНР выйдет прежде всего коммерческая модификация, тогда как пассажирская Delica D:6 будет ориентирована на другие направления.

Тем временем актуальная Delica D:5 продолжает продаваться в Японии. В начале 2026 года модель пережила второе небольшое обновление, получив переработанное оформление кузова и цифровую приборную панель диагональю 8 дюймов.

В ее оснащение вошел 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также система полного привода Mitsubishi S-AWC, способная регулировать распределение тяги между четырьмя колесами для поддержания устойчивости и управляемости.

В список новых ездовых режимов были включены варианты Gravel и Snow, рассчитанные на движение по гравию, снегу и сложным дорожным покрытиям.

Цены на обновленную Mitsubishi Delica D:5 в Японии стартуют от 4 миллионов 510 тысяч иен (приблизительно 2 миллиона 355 тысяч рублей по текущему курсу). В скором времени у модели, как ранее сообщал Дейли-Мотор, также появится особая версия Chamonix.