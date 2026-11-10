Японские тюнеры преобразили 3-дверный Suzuki Jimny до неузнаваемости

Внедорожник Suzuki Jimny является одним из самых популярных среди японских тюнеров автомобилей. На этот раз отметиться с таким проектом решила местная фирма Exclusive Zeus, подготовившая для этой модели боди-кит, меняющий экстерьер машины до полной неузнаваемости.

Suzuki Jimny четвертого поколения с заводским индексом JB64, который лег в основу этого проекта, дебютировал в Японии в июле 2018 года. Модель сохранила рамную конструкцию, неразрезные мосты и подключаемый полный привод с понижающей передачей. Квадратный кузов и компактные размеры сделали ее популярной среди любителей внедорожной техники и тюнинга.

Основу комплекта Exclusive Zeus для Jimny JB64 составляет передний полуспойлер с дополнительными воздухозаборниками по краям и центральной защитной накладкой. Он визуально увеличивает объем переднего бампера, сохраняя плавное соединение с заводскими элементами кузова.

Для внедорожника предусмотрели сменную решетку радиатора в нескольких исполнениях. Покупателям предложат детали из ABS-пластика и AES, причем последний вариант можно будет установить без окраски.

Также будут окрашенные в заводские цвета версии: черный глянцевый ABS и два исполнения AES с матовой текстурированной поверхностью – под карбон и с обычной фактурой. На демонстрационном автомобиле (иллюстрации к этой статье) установлена решетка из ABS, окрашенная в цвет кузова. Дополнительно можно заказать защитный элемент, который крепится к передней части капота.

Боковые подножки получили трапециевидные линии колесных арок и призваны подчеркнуть простые формы заводских боковин. Для них предусмотрена возможность двухцветной окраски.

Венчают картину колеса M’s Speed x Keeler размерностью 16 x 5,5 с вылетом +22, обутые в грязевые покрышки Yokohama Geolandar M/T G003 185/85 R16.

Традиционно для большинства японских тюнинг-брендов Exclusive Zeus решил не вмешиваться в агрегатную сторону внедорожника, поэтому, несмотря на свой необычный внешний вид, машина будет комплектоваться исключительно заводским мотором и трансмиссией.

В качестве них, напомним, в этой модели в Японии используют единственный подходящий под категорию кей-каров 0,7-литровый двигатель на 64 лошадиные силы и 96 Нм крутящего момента, ассистирует которому 5-скоростная МКПП и 4-скоростной «автомат», а также система полного привода парт-тайм с «понижайкой» в раздаточной трансмиссии.

Тем временем сама Suzuki готовится обновить внедорожник Jimny. Как сообщал Дейли-Мотор, его премьера может состояться уже в 2027 году.