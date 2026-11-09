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Новый 7-местный кроссовер Honda показали неофициально

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Появились независимые рендеры нового «паркетника» Honda Avancier

Новый 7-местный кроссовер Honda показали неофициально
Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda Avancier (2027)

На прошлой неделе Honda анонсировала новый кроссовер с тремя рядами сидений, который собираются представить уже в январе 2027 года. Ранее в сети были опубликованы шпионские фотографии этого автомобиля, а затем появились официальные тизеры. Взяв всю эту визуальную информацию за основу, независимый дизайнер из Таиланда с ником techhangout_auto создал серию рендеров, демонстрирующих потенциальный внешний облик одной из главных новинок Honda этого года.

Название Avancier уже использовалось Honda. Первое поколение модели появилось в 1999 году и выпускалось до 2003-го. В 2016 году компания представила новый Avancier для китайского рынка – крупный пятиместный кроссовер, построенный на платформе Honda Accord. Его производство и продажи были ориентированы преимущественно на Китай, но на этот раз компания готовит глобальную модель, которая будет сильно отличаться от «поднебесного» аналога.

Новый 7-местный кроссовер Honda показали неофициально
Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda Avancier (2027)

На рендерах новый «паркетник» Honda Avancier получил крупную закрытую переднюю панель, узкие дневные ходовые огни и расположенные ниже основные фары. В нижней части бампера предусмотрена воздухозаборная решетка, а большие колеса и выраженные колесные арки дополнили образ крупного вседорожника.

Сбоку кроссовер, показанный на компьютерной визуализации, выделился массивными пропорциями и мускулистыми линиями кузова, а сзади дизайнер изобразил наклонное стекло, вертикальную панель и U-образные фонари.

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Новый 7-местный кроссовер Honda показали неофициально
Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda Avancier (2027)

Ранее сообщалось, что кроссовер Avancier может занять нишу, освободившуюся после прекращения выпуска в Японии минивэна Odyssey, производство которого собираются завершить в этом году. С учетом того, кого фактически предстоит менять новому «паркетнику» Honda, особое внимание его разработчики уделят комфорту пассажиров. Ожидается появление у кроссовера подогрева и вентиляции передних кресел и сидений второго ряда.

В оснащении также могут войти цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и центральный сенсорный экран Honda Connect на 12,3 дюйма, а также интеграция сервисов Google.

Габариты Avancier могут составить 4960 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1690 мм в высоту. Таким образом, по размерам новинка окажется сопоставима с крупными семейными кроссоверами, включая Toyota Highlander. В качестве силовой установки может выступить гибридная система Honda следующего поколения. Она должна объединить новый бензиновый двигатель с двумя электромоторами. 

Кроме того, в машину могут интегрировать технологию S+ Shift, имитирующую переключение передач и призванную сделать отклик силовой установки более привычным для водителя. Аналогичная система уже работает в возрожденном Honda Prelude.

По предварительному графику, рекламная кампания модели может начаться в конце 2026 года, а официальная премьера состояться в январе 2027-го на Токийском автосалоне. Тем временем, к премьере готовят еще один важный кроссовер Honda, который переберется в седьмую по счету генерацию.

Фото:techhangout_auto

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