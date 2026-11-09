Новый 7-местный кроссовер Honda показали неофициально

Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda Avancier (2027)

На прошлой неделе Honda анонсировала новый кроссовер с тремя рядами сидений, который собираются представить уже в январе 2027 года. Ранее в сети были опубликованы шпионские фотографии этого автомобиля, а затем появились официальные тизеры. Взяв всю эту визуальную информацию за основу, независимый дизайнер из Таиланда с ником techhangout_auto создал серию рендеров, демонстрирующих потенциальный внешний облик одной из главных новинок Honda этого года.

Название Avancier уже использовалось Honda. Первое поколение модели появилось в 1999 году и выпускалось до 2003-го. В 2016 году компания представила новый Avancier для китайского рынка – крупный пятиместный кроссовер, построенный на платформе Honda Accord. Его производство и продажи были ориентированы преимущественно на Китай, но на этот раз компания готовит глобальную модель, которая будет сильно отличаться от «поднебесного» аналога.

Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda Avancier (2027)

На рендерах новый «паркетник» Honda Avancier получил крупную закрытую переднюю панель, узкие дневные ходовые огни и расположенные ниже основные фары. В нижней части бампера предусмотрена воздухозаборная решетка, а большие колеса и выраженные колесные арки дополнили образ крупного вседорожника.

Сбоку кроссовер, показанный на компьютерной визуализации, выделился массивными пропорциями и мускулистыми линиями кузова, а сзади дизайнер изобразил наклонное стекло, вертикальную панель и U-образные фонари.

Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda Avancier (2027)

Ранее сообщалось, что кроссовер Avancier может занять нишу, освободившуюся после прекращения выпуска в Японии минивэна Odyssey, производство которого собираются завершить в этом году. С учетом того, кого фактически предстоит менять новому «паркетнику» Honda, особое внимание его разработчики уделят комфорту пассажиров. Ожидается появление у кроссовера подогрева и вентиляции передних кресел и сидений второго ряда.

В оснащении также могут войти цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и центральный сенсорный экран Honda Connect на 12,3 дюйма, а также интеграция сервисов Google.

Габариты Avancier могут составить 4960 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1690 мм в высоту. Таким образом, по размерам новинка окажется сопоставима с крупными семейными кроссоверами, включая Toyota Highlander. В качестве силовой установки может выступить гибридная система Honda следующего поколения. Она должна объединить новый бензиновый двигатель с двумя электромоторами.

Кроме того, в машину могут интегрировать технологию S+ Shift, имитирующую переключение передач и призванную сделать отклик силовой установки более привычным для водителя. Аналогичная система уже работает в возрожденном Honda Prelude.

По предварительному графику, рекламная кампания модели может начаться в конце 2026 года, а официальная премьера состояться в январе 2027-го на Токийском автосалоне. Тем временем, к премьере готовят еще один важный кроссовер Honda, который переберется в седьмую по счету генерацию.