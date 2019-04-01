В ЕС готовятся к массовому внедрению беспилотных авто

Уже через 3 года в странах Европейского Союза начнут продаваться машины с новыми электронными ассистентами, которые помогут автомобилистам свыкнуться с автономным управлением транспорта. Инновационные системы безопасности позволят избежать аварий и значительно сократить смертность на дорогах.

Представители профильной комиссии отмечают, что, разрабатывая концепцию плавного перехода к беспилотному транспорту, они будут учитывать и правильно разработанный внешний вид автомобилей, так как ничего не должно мешать обзору камер и водителя, поэтому дизайнерам придётся умерить свой пыл и работать в рамках установленных правил.

Кроме того, обязательными для машин станут такие функции, как алкозамок, экстренное торможение, контроль усталости водителя, адаптивный круиз-контроль, слежение за движением в одной полосе и парктроник. Абсолютно все действия будут фиксироваться с помощью бортового самописца.

Эксперты же крайне отрицательно относятся к такому скорому принудительному внедрению беспилотников, так как оснащение машин в базовой модификации топовым функционалом безопасности обязательно скажется на цене, и лишние финансовые издержки лягут на плечи простых автомобилистов. Более того, функционал многих систем сейчас вообще не регламентирован. Например, каким именно образом будет запрещено управлять автомобилем из-за усталости.