Suzuki Vitara Brezza по цене Vesta Cross стал бестселлером в Индии

Компания Suzuki отчиталась о продажах своего нового кроссовера Vitara Brezza на индийском авторынке, где за первый квартал было реализовано порядка 45 тысяч единиц таких машин. Объем реализации этой модели по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 10%, что сделало «паркетник» бестселлером японской марки в Индии.

Напомним, что Vitara Brezza появилась в продаже еще в 2016 году. Кроссовер привлекает покупателей своим ярким дизайном, неплохим оснащением и конкурентоспособной ценой по сравнению с конкурентами.

В оснащение автомобиля входит 1,3-литровый турбодизельный мотор на 90 «сил» DDiS, а также 1,5-литровый 95-сильный DDiS 225. В качестве трансмиссий предложены 5-ступенчатая МКПП или роботизированная коробка передач.

Стоимость японского бестселлера в Индии составляет от 767 тысяч 120 рупий или 700 тысяч рублей по актуальному курсу. За «топовую» версию кроссовера просят 1 миллион 42 тысячи 119 рупий или 960 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой российского «внедорожного» седана Vesta Cross.