Автодом с дизелем BMW, коробкой Renault и идеей инженера DeLorean: история необычного кемпера Vixen 21

Современные автодома удивляют своими продуманными решениями как в области «техники», так и жилого пространства. Но даже самым смелым из них не по силам переплюнуть некоторые идеи из прошлого.

В 1980-х годах американская компания Vixen Motor Corporation попыталась изменить представление об автодомах. Модель Vixen 21 получила обтекаемый кузов, турбодизель BMW и механическую коробку передач Renault. Кемпер обещал экономичность легкового автомобиля, но не смог удержаться на рынке.

К разработке кемпера Vixen 21 приложил руку Билл Коллинз, участвовавший в создании DeLorean DMC-12. Проект появился в Мичигане в первой половине 1980-х годов. Его авторы стремились отказаться от привычной для американских автодомов высокой конструкции с большим аэродинамическим сопротивлением и предложить машину, которой было бы удобнее управлять в повседневных поездках.

Кузов Vixen 21 изготовили из стеклопластика, а его форму прорабатывали с учетом аэродинамики. Низкая крыша позволяла заезжать в обычный гараж, а боковая подъемная секция увеличивала высоту салона на стоянке. Благодаря этому кемпер сочетал компактные внешние размеры с возможностью комфортно проводить время внутри.

Силовой агрегат разместили сзади. Vixen 21 оснастили 2,4-литровым шестицилиндровым турбодизелем BMW, знакомым по седану 524td поколения E28. Мощность двигателя составляла 115 л.с. В паре с ним работала пятиступенчатая механическая коробка передач Renault, передававшая тягу на задние колеса.

При массе около 2,5 тонны заявленный расход топлива составлял примерно 8 л на 100 км. Запас хода, по приведенным данным, достигал 1000 км. Для автодома середины 1980-х годов такие показатели выглядели впечатляющими.

Внутри предусмотрели заднюю кровать, кухню, обеденную зону со столом на четверых и отдельную душевую. Водительское кресло можно было развернуть на 180 градусов. В оснащение также входили дизельный отопитель и микроволновая печь.

Публике Vixen 21 представили на Детройтском автосалоне в 1986 году. Но передовая конструкция оказалась дорогой – цена достигала 43 тысяч долларов (по сегодняшнему курсу примерно 3,5 млн рублей).

Чтобы расширить аудиторию, в 1987 году подготовили пассажирскую версию с девятью местами. В ней убрали кухню и душевую, сохранив заднюю кровать. Позднее появилась модификация с бензиновым двигателем General Motors V6 объемом 3,8 литра мощностью 165 л.с. и четырехступенчатым «автоматом».

Впрочем, даже эти усилия не принесли разработчикам успеха. Спрос на кемпер продолжал падать, и уже весной 1989 года производство Vixen 21 было остановлено. Всего за период выпуска кемпера было собрано менее 600 машин. Сейчас сохранившиеся до сегодняшних дней экземпляры таких автодомов очень ценятся покупателями.

К примеру, в 2021 году одну из таких машин с большим пробегом и в далеко не самом идеальном состоянии продавали по цене в 24 тысячи долларов, а в 2023-м другой, не более ухоженный автомобиль выставили на аукцион за 29 тысяч 500 долларов.