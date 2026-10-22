ДомойАвтоновости сегодняАвтодом с дизелем BMW, коробкой Renault и идеей инженера DeLorean: история необычного...

Автодом с дизелем BMW, коробкой Renault и идеей инженера DeLorean: история необычного кемпера Vixen 21

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
около 1 мин. чтения

Чем удивлял американский дом на колесах Vixen 21 и почему он провалился на рынке

Автодом с дизелем BMW, коробкой Renault и идеей инженера DeLorean: история необычного кемпера Vixen 21

Современные автодома удивляют своими продуманными решениями как в области «техники», так и жилого пространства. Но даже самым смелым из них не по силам переплюнуть некоторые идеи из прошлого. 

В 1980-х годах американская компания Vixen Motor Corporation попыталась изменить представление об автодомах. Модель Vixen 21 получила обтекаемый кузов, турбодизель BMW и механическую коробку передач Renault. Кемпер обещал экономичность легкового автомобиля, но не смог удержаться на рынке.

К разработке кемпера Vixen 21 приложил руку Билл Коллинз, участвовавший в создании DeLorean DMC-12. Проект появился в Мичигане в первой половине 1980-х годов. Его авторы стремились отказаться от привычной для американских автодомов высокой конструкции с большим аэродинамическим сопротивлением и предложить машину, которой было бы удобнее управлять в повседневных поездках.

Кузов Vixen 21 изготовили из стеклопластика, а его форму прорабатывали с учетом аэродинамики. Низкая крыша позволяла заезжать в обычный гараж, а боковая подъемная секция увеличивала высоту салона на стоянке. Благодаря этому кемпер сочетал компактные внешние размеры с возможностью комфортно проводить время внутри.

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:
Автодом с дизелем BMW, коробкой Renault и идеей инженера DeLorean: история необычного кемпера Vixen 21

Силовой агрегат разместили сзади. Vixen 21 оснастили 2,4-литровым шестицилиндровым турбодизелем BMW, знакомым по седану 524td поколения E28. Мощность двигателя составляла 115 л.с. В паре с ним работала пятиступенчатая механическая коробка передач Renault, передававшая тягу на задние колеса.

При массе около 2,5 тонны заявленный расход топлива составлял примерно 8 л на 100 км. Запас хода, по приведенным данным, достигал 1000 км. Для автодома середины 1980-х годов такие показатели выглядели впечатляющими.

Автодом с дизелем BMW, коробкой Renault и идеей инженера DeLorean: история необычного кемпера Vixen 21

Внутри предусмотрели заднюю кровать, кухню, обеденную зону со столом на четверых и отдельную душевую. Водительское кресло можно было развернуть на 180 градусов. В оснащение также входили дизельный отопитель и микроволновая печь.

Публике Vixen 21 представили на Детройтском автосалоне в 1986 году. Но передовая конструкция оказалась дорогой – цена достигала 43 тысяч долларов (по сегодняшнему курсу примерно 3,5 млн рублей). 

Чтобы расширить аудиторию, в 1987 году подготовили пассажирскую версию с девятью местами. В ней убрали кухню и душевую, сохранив заднюю кровать. Позднее появилась модификация с бензиновым двигателем General Motors V6 объемом 3,8 литра мощностью 165 л.с. и четырехступенчатым «автоматом».

Впрочем, даже эти усилия не принесли разработчикам успеха. Спрос на кемпер продолжал падать, и уже весной 1989 года производство Vixen 21 было остановлено. Всего за период выпуска кемпера было собрано менее 600 машин. Сейчас сохранившиеся до сегодняшних дней экземпляры таких автодомов очень ценятся покупателями. 

Автодом с дизелем BMW, коробкой Renault и идеей инженера DeLorean: история необычного кемпера Vixen 21

К примеру, в 2021 году одну из таких машин с большим пробегом и в далеко не самом идеальном состоянии продавали по цене в 24 тысячи долларов, а в 2023-м другой, не более ухоженный автомобиль выставили на аукцион за 29 тысяч 500 долларов.

Фото:Vixen Motor Corporation, Jalopnik

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+