Нового соперника Subaru Outback от Honda показали на неофициальных изображениях

Неофициальный цифровой рендер нового кроссовера Honda на базе Accord

Сегмент кроссоверов, похоже, еще недостаточно «наелся» новыми моделями, которые появляются в нем, как грибы после дождя.

Вновь отметиться в нем вскоре собирается Honda, которая рассматривает возможность расширения семейства Accord за счет кроссовера-конкурента Subaru Outback и Toyota Crown Signia. Как он может выглядеть, накануне показали на неофициальных цифровых рендерах.

Новый проект пока находится на ранней стадии разработки и фигурирует в прессе под именем Accord SUV.

По предварительным данным, производство машины может начаться в середине 2029 года. Предполагается, что автомобиль будет использовать общую техническую основу с Accord следующего поколения, сохранив комфорт седана и получив увеличенный дорожный просвет, более крупные колеса и вместительную багажную дверь.

Концепция подразумевает более низкий кузов в сравнении с традиционными кроссоверами и больше подходит под формат моделей Subaru Outback и Toyota Crown Signia, которые не являются классическими представителями SUV, а скорее универсалами повышенной проходимости.

На опубликованных независимых рендерах показан автомобиль с многоуровневой головной светотехникой, необычным образом скроенной решеткой радиатора, напоминающей человеческую улыбку, а также рельефным бампером.

Боковины Accord SUV наделили обвесом из неокрашенного пластика и задним остеклением с эффектом «парящей крыши».

Корма виртуальной машины выглядит гораздо лаконичнее передка. Единственным элементом, сразу бросающимся в глаза при взгляде на нее, является блок задних фонарей, объединенный тонкой светящейся полосой.

В качестве силовой установки рассматривается гибридная система Honda следующего поколения. Компания объявила, что ее официальным названием станет Honda Hybrid. Появление этой технологии на моделях марки намечено на 2027 год. Ее характеристики, разумеется, пока не объявлены.

Выпуск кроссовера на базе Accord совсем не значит, что Honda собирается отказаться от одноименного классического седана D-класса. Новое поколение этой 4-дверки уже находится в разработке и может справить премьеру уже в конце 2027 года, выйдя на рынок в 2028-м.