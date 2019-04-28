Suzuki готовит к выпуску «убийцу» Hyundai Creta

Компания Maruti Suzuki анонсировала новый кроссовер, который должен побороться за популярность на индийском авторынке с южнокорейским бестселлером Hyundai Creta.

По информации издания ICN, «убийца Креты» от «Сузуки» будет спроектирован на архитектуре следующего поколения Suzuki Vitara, которое поступит на глобальные рынки в 2021 году. Новинку представят в начале 2020 года на автомобильной выставке в Дели (Delhi Auto Expo), а ее продажи стартуют в середине года.

Предполагается, что Suzuki предложит для своего нового кроссовера в качестве опции 7-местную модификацию, которая будет у следующего поколения Creta и Mahindra XUV400.

В качестве силовой установки для новинки может выступить абсолютно новый 1,2-литровый бензиновый турбированный мотор, а также «дизель», характеристики которого пока не объявлены.

Другие подробности относительно проекта «убийцы» Hyundai Creta от Suzuki пока держатся в секрете.