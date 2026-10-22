Новый японский складной электромотоцикл ICOMA tatamo! сможет превращаться в чемодан

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) постепенно становятся одним из важных типов городского транспорта, поэтому неудивительно, что среди них то и дело появляются инновационные модели. Японская фирма ICOMA готовит к серийному выпуску электромотоцикл tatamo!, у которого есть одна интересная «фишка».

Главная особенность tatamo! – возможность складывать его до размеров небольшого чемодана. В центральной части конструкции расположен съемный багажный отсек объемом около 25 литров. В сложенном виде устройство имеет размеры 584 × 350 × 786 мм, а его масса не превышает 30 кг. После раскладывания оно превращается обратно в компактный электрический одноместный транспорт.

Габариты в рабочем положении составляют 1130 мм в длину, 600 мм в ширину и 937 мм в высоту. Заявленный запас хода достигает 30 км, а максимальная скорость ограничена отметкой 20 км/ч. Перед водителем установлен дисплей диагональю 2,8 дюйма.

Еще одной особенностью этой модели является интерактивная система. Экран на корпусе способен отображать выражения, напоминающие взгляд, а датчики расстояния и касания позволяют устройству реагировать на действия человека. Также предусмотрены звуковые эффекты, меняющиеся в зависимости от скорости движения.

В компании утверждают, что сейчас активно изучают возможности применения камер и датчиков для распознавания препятствий. В перспективе разработка сможет самостоятельно следовать за владельцем или работать как автоматизированная транспортная платформа.

Возможности трансформации позволят владельцу не только удобно заносить свой электромотоцикл домой, но и хранить его в офисе или даже в камерах хранения.

Сколько будет стоить серийная версия модели tatamo!, пока не объявлено. Сроки ее старта продаж – также пока не называются.

Между тем, ранее Дейли-Мотор сообщал, что в Японии придумали инновационную 6-колесную инвалидную коляску, которая уже представлена официально и сейчас готовится к серийному производству.