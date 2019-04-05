Китайская GAC хочет занять место Ford в России

В рамках пресс-конференции на Петербургском автосалоне китайский автогигант GAC Motor сообщил о планах по «завоеванию» российского авторынка. Помимо продаж своих автомобилей в нашей стране китайцы планируют локализовать их производство.

Официальный выход GAC на рынок России совпал с уходом с него Ford, который отказался вести бизнес в массовом сегменте легковых автомобилей, переключившись на коммерческий сегмент рынка.

В GAC Motor подтвердили, что намерены занять место Ford, но не собираются покупать завод Ford, несмотря на последние слухи.

Ранее стало известно, что китайский автоконцерн выйдет на российский авторынок с тремя моделями: GS8, GS5 и GM8. Их реализация стартует в сентябре этого года.

До этого презентация данных автомобилей состоялась в прошлом году на ММАС-2018.