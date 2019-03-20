УАЗ «Хантер» получил сертификат для продаж в Чили

Как стало известно редакции Daily-Motor.Ru от представителей Ульяновского автозавода, на днях внедорожник УАЗ «Хантер» успешно завершил сертификационные испытания, позволяющие начать его продажи на рынке Чили.

Поставки «Хантеров» в эту страну уже стартовали. Отмечается, что большой интерес к новинке уже проявили горнорудные компании Чили и серфинговые клубы.

На чилийском авторынке внедорожник будет доступен в трех комплектациях: Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy.

Все версии «Хантер» для рынка Чили продают с 2,7-литровым бензиновым мотором на 134,6 лошадиных сил. Связку двигателю осуществляет 5-ступенчатая МКПП Dymos и система полного привода с демультипликатором.

Официальный старт продаж отечественного УАЗ «Хантер» в Чили будет дан уже в апреле 2019 года.