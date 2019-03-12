Suzuki Ertiga продолжает получать новые версии

Японский автопроизводитель сообщил о выходе новой модификации для автомобиля модели Suzuki Ertiga второго поколения. Помимо этого, в интернете появились изображения особой спецификации авто без какого-либо камуфляжа.

Напомним, что базовая модификация была представлена почти год назад. В конце лета 2018 года была продемонстрирована её спортивная версия. И хотя официально презентация должна состояться только через 10 дней, многие дилеры уже получили оспортивненную модификацию.

Традиционно спорт-серия получила приставу GT. Её особенностями является обновлённая форма радиаторной решётки, обвесы с весьма агрессивной формой, увеличенные спойлеры, и детали красного цвета. Что касается интерьера, то пока сведений о его оформлении нет.

А вот технические характеристики останутся прежними. Под капотом будет установлен всё тот же полуторалитровый мотор с мощностью в 104 лошадиные силы. Доступна система полного привода. Цены нового вэна пока держатся в тайне, а стандартная версия второй генерации продаётся от 902 тысяч рублей.

Согласно последним утечкам информации, в конце текущего года компания выпустит на базе того же Ertiga паркетник, который получит увеличенный клиренс.