Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet Niva

Внедорожник Chevrolet Niva ждет плановое обновление, в ходе которого автомобиль получит не только свежий дизайн экстерьера, но и интерьера.

Портал «Drom» опубликовал секретное фото, на котором можно рассмотреть, как будет выглядеть салон новой «Шнивы». Судя по снимку, интерьер обновленной «Шевроле Нивы» ждет настоящая революция. Одним из самых шокирующих решений дизайна стоит назвать появление у Chevrolet Niva так называемого новомодного «парящего» экрана мультимедийной системы. Если верить снимкам, его разместят чуть правее приборной панели прямо над кнопками включения «противотуманок» и обогрева лобового стекла.

Новый дисплей планируется предложить покупателям дополнительной топовой комплектации «Шнивы» под названием GLC Multimedia. На него будет выводиться картинка с камеры заднего вида. С него же можно будет управлять аудиосистемой, радио и навигацией, поскольку устройство будет иметь слоты для USB и SD-карты.

Стоит отметить, что торопиться с выводами по одним этим фотографиям не стоит. Не исключено, что снимки являются творчеством одного из дилеров или же тюнинг-ателье и не имеют к замыслам “GM-АвтоВАЗ” по фейслифту Chevrolet Niva никакого отношения.