Новый SsangYong Actyon добралась до Женевы

Южнокорейская SsangYong Actyon покажет на предстоящем автосалоне в Женеве новое поколение своего кроссовера Actyon (Korando).

Первые снимки новинки были сделаны китайскими журналистами портала Autohome при монтаже стенда корейского бренда на Geneva Motor Show-2019.

Судя по опубликованным фотографиям, кроссовер заметно преобразится по сравнению с его предшественником.

В передней части кузова нового Actyon (он же Korando) появится переработанная оптика, массивный бампер и видоизмененная радиаторная решетка.

В интерьере новинки появится новая передняя панель, модернизированная центральная консоль и цифровая приборная панель.

Техническое оснащение кроссовера уже известно. Автомобиль получит под капот 1,6-литровый дизельный агрегат на 136 лошадиных сил или 1,5-литровый бензиновый турбированный агрегат, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором.

Связку обоим моторам составит 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод может быть как передним, так и полным.

В список оснащения новинки войдет: адаптивный круиз-контроль, система предотвращения аварий, а также камеры кругового видеообзора.