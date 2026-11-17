Неофициальный независимый цифровой рендеринг нового поколения Toyota Hiace (2027)

Toyota разрабатывает новое поколение Hiace, мировая премьера которого может состояться уже в 2027 году. Коммерческий автомобиль ждет крупнейшая модернизация за всю историю модели: вместо привычной компоновки с кабиной над двигателем он получит короткий капот. Также ожидается расширение линейки силовых установок за счет гибридной и полностью электрической версий.

Действующее поколение Toyota Hiace с индексом H200 было представлено в 2004 году. За более чем два десятилетия модель неоднократно обновлялась и стала популярной не только среди коммерческих перевозчиков, но и среди владельцев пассажирских микроавтобусов и кемперов. В 2019 году для зарубежных рынков представили Hiace серии H300 с полукапотной компоновкой, а теперь аналогичное решение готовят и для японского рынка.

Переход на новую архитектуру связан прежде всего с безопасностью. В H200 водитель и пассажиры располагаются непосредственно над двигателем, а передняя часть автомобиля практически не имеет зоны деформации. У новой модели мотор сместится вперед, а короткий капот будет выполнять роль дополнительной зоны поглощения энергии при столкновении. Это должно повысить защиту находящихся внутри людей и пешеходов.

Еще одним важным преимуществом новой компоновки станет снижение шума и вибраций, передаваемых от двигателя на водительское место.

При разработке японской версии инженеры намерены использовать платформу TNGA и ряд компонентов, общих с зарубежным H300, но верхнюю часть кузова полностью адаптируют к местным условиям. Передний свес сделают короче, чем у международной модели, чтобы сохранить удобство передвижения по узким улицам.

Габариты нового Hiace, по предварительным прогнозам, останутся близкими к нынешним. Особое значение сохранит так называемый четырехзначный формат, востребованный японскими коммерческими пользователями. Он предполагает длину не более 4700 мм, ширину до 1700 мм и высоту до 2000 мм.

Перенос двигателя вперед может немного сократить длину грузового отсека. Зато переработка задней части кузова и более низкий пол должны облегчить погрузку тяжелых вещей, посадку и высадку пассажиров.

Полноценные технические подробности о проекте сейчас засекречены, но ходят разговоры о том, что эта новинка Toyota точно будет электрифицирована. Помимо бензиновых двигателей и гибридной силовой установки у машины с большой долей вероятности появится полностью электрическая модификация.

Тем временем, инженеры Toyota уже работают над новым поколением своего другого минивэна-бестселлера. Недавно Дейли-Мотор раскрыл подробности о следующей генерации Sienta.