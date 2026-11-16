Владельцы рассказывают, что гибридные Toyota с трансмиссией eCVT могут выдерживать 800 тысяч км пробега

Гибридные автомобили компании Toyota всегда считались одними из самых выносливых в своем сегменте, но в последнее время им массово начали петь оды в интернете.

На популярном американском форуме Reddit была открыта ветка, в которой один из пользователей назвал гибридные Toyota с трансмиссией eCVT способными проезжать огромные пробеги и при этом оставаться в рабочем состоянии. С ним согласились практически все комментаторы, многие из которых рассказали о собственных больших пробегах на таких автомобилях.

Особенно хвалят модели с 2,5-литровой гибридной силовой установкой, которая ставится на модели Camry, RAV4, Sienna, Highlander и Crown.

Одной из причин долговечности этой гибридной системы называют особенности ее работы. При начале движения основную нагрузку берет на себя электромотор, а бензиновый двигатель подключается по мере необходимости. Это позволяет снизить механическую нагрузку при старте и разгоне, особенно в условиях городского движения.

Дополнительную надежность машинам обеспечивает трансмиссия eCVT. Несмотря на схожее название, она принципиально отличается от обычного вариатора, репутацию которого с точки зрения надежности сложно назвать позитивной.

Вместо стального ремня и системы шкивов Toyota использует в eCVT планетарный механизм распределения мощности и электромоторы-генераторы. Такая конструкция содержит меньше традиционных деталей, подверженных трению и износу.

В системе важен в том числе двигатель внутреннего сгорания, который работает по циклу Аткинсона и помогает повысить топливную экономичность системы.

К примеру, в системе впрыска D-4S сочетаются непосредственный и распределенный впрыск топлива. Это позволяет уменьшить образование отложений на впускных клапанах. Заявленный максимальный термический КПД двигателя достигает 41%.

Дополнительное преимущество гибридам Toyota дает система рекуперативного торможения. Часть энергии при замедлении возвращается в тяговую батарею, поэтому механические тормоза используются реже, чем на обычных автомобилях.

В совокупности все эти технические решения позволили гибридным автомобилям Toyota преодолевать сотни тысяч км пробега без каких-либо крупных технических неисправностей, что подтверждают машины из таксомоторных парков, в некоторых из которых пробеги достигают 800 тысяч км и по-прежнему используются оригинальные трансмиссии eCVT. Сами двигатели в таких машинах, как утверждается, способны выдерживать более 480 тысяч км.

Слабым местом в гибридах Toyota можно было бы назвать их высоковольтные батареи, но на них распространяется повышенная гарантия на протяжении почти 250 тысяч км или 10 лет.

Приобретение новой батареи после завершения гарантийного срока обходится владельцам в крупные суммы, но гаражные сервисы уже научились ремонтировать и восстанавливать емкость таких аккумуляторов за относительно небольшие деньги.