Honda CR-V нового поколения на неофициальных изображениях

Неофициальный цифровой рендер нового Honda CR-V (2027)

Недавно Honda подтвердила планы по скорому запуску новой генерации кроссовера CR-V. В официальном анонсе компании были намеки на то, что машина может дебютировать уже в 2027 году, получив заметно посвежевший дизайн.

Независимые дизайнеры решили опередить компанию и уже начали фантазировать на тему того, как может выглядеть этот «паркетник» снаружи и внутри.

Напомним, нынешнее, шестое поколение Honda CR-V дебютировало в сентябре 2022 года, а в 2025-м машина прошла через небольшую модернизацию. Несмотря на относительно короткую конвейерную жизнь эта модель уже метит в новую генерацию.

Одним из главных изменений в ней должен оказаться переход на новую платформу шасси с облегченной и высокопрочной конструкцией кузова. Она должна улучшить управляемость и сделать поездки более комфортными.

Неофициальный цифровой рендер нового Honda CR-V (2027)

Судя по тому, что получилось у независимых дизайнеров студии AutoYa из YouTube, передняя часть кузова нового Honda CR-V получит раздельную оптику с узкими дневными ходовыми огнями. Основные фары будут интегрированы в область решетки радиатора, а центральный воздухозаборник получит вертикальную компоновку.

Передний бампер будет выглядеть массивнее, чем раньше, а нижняя защита металлического цвета должна усилить внедорожный образ этого семейного кроссовера.

Неофициальный цифровой рендер нового Honda CR-V (2027)

Боковины кузова нового CR-V могут отличиться новой линией, проходящей вдоль кузова, а также увеличенными легкосплавными колесами с Y-образным рисунком спиц. Общие пропорции и габариты, по замыслу авторов проекта, останутся близкими к нынешнему «паркетнику», но в совокупности машина станет выглядеть гораздо современнее, чем раньше.

На этот раз цифровые дизайнеры показали не только концепт-арты экстерьера нового Honda CR-V, но и его потенциальный интерьер.

Неофициальный цифровой рендер интерьера нового Honda CR-V (2027)

Внутри виртуальный кроссовер получил совершенно новую архитектуру передней панели, в которой цифровая комбинация приборов и большой интегрированный мультимедийный дисплей в торпедо соседствуют с третьим тачскрином, который предназначен для переднего пассажира. Традиционного селектора на центральном тоннеле больше нет. Его место, вероятно, займут кнопки выбора режима езды.

Предполагается, что в основе силовой установки следующего CR-V будет лежать гибридная система Honda нового поколения. Она объединит 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и два электромотора.

Японские инженеры собираются повысить эффективность установки и улучшить динамические характеристики кроссовера. Также у машины может появиться новая система полного привода с более точным распределением тяги, которая должна положительно сказаться на управляемости кроссовера.

Ранее стало известно, что Honda готовит новый кроссовер Avancier, который расположится на ступеньку выше CR-V и должен дебютировать в начале следующего года.