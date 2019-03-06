Hyundai показал, какой будет новая Sonata

Компания Hyundai представила новое поколение седана Sonata. Официальная презентация автомобиля, получившего силуэт купе, состоится на автомобильной выставке в Нью-Йорке в апреле этого года.

Дизайн премиальной 4-дверки выполнен в фирменном стиле Sensuous Sportiness, сочетающим в себе четыре принципа: пропорции, архитектура, стиль и технологии.

По сравнению с нынешней Sonata новая генерация увеличилась в длину на 45 мм, а ее колесная база выросла на 35 мм.

В передней части кузова появилась новая каскадная радиаторная решетка, а также скрытые ДХО.

В интерьере появится полностью цифровая приборная панель с крупным центральным дисплеем мультимедийной системы, а также исчезнет традиционный рычаг переключения передач, сменившийся на кнопки.

Техническое оснащение нового поколения «Соната» пока не объявлено. До России новинка доберется во второй половине 2019 года.