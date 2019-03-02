“Горячий” универсал Лада Веста SW Sport засветился на фото

Компания “АвтоВАЗ” выкатила на тесты очередную новую версию семейства Лада Веста. На этот раз речь идет о «заряженной» модификации универсала Vesta SW с приставкой Sport. Фотографии новинки опубликовала группа «Lada_Vesta_Club» в соцсети VK.

Как пишет издание «РГ», «горячая» версия универсала Vesta SW Sport была заснята на Южном шоссе Тольятти, неподалеку от здания заводоуправления «АвтоВАЗа».

Тестовый прототип автомобиля, который, судя по всему проходит дорожные и доводочные испытания, отличается от обычного универсала задним бампером с раздвоенным выхлопом, боковыми порогами, 17-дюймовыми колесами на пяти болтах, черными корпусами зеркал заднего вида и заниженным клиренсом.

Напомним, что данная модель уже получила сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать ее продажи в России уже в ближайшее время, однако «АвтоВАЗ» пока не анонсировал дебют автомобиля.

Предполагается, что техническая «начинка» Vesta SW Sport будет аналогичной седану Vesta Sport, недавно вышедшему на рынок и ставшему самой дорогой моделью за всю историю «АвтоВАЗа» с ценой более 1 миллиона рублей.