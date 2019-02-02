Toyota выпустит новую Supra с заводским тюнингом от TRD

Японская автомобильная марка Toyota анонсировала выпуск спорткара Supra с заводским тюнингом от придворного ателье TRD (Toyota Racing Development). Официальный дебют автомобиля запланирован на 9 февраля в японской Осаке.

Пресс-служба «Тойота» опубликовала тизерную зарисовку автомобиля с заводским тюнингом, судя по которой машина получит расширенные арки, увеличенные колеса и аэродинамический обвес с массивным задним крылом.

Предполагается, что новая «Супра» от TRD с точки зрения технического оснащения будет отличаться от своей обычной версии перенастроенной подвеской, которая должна стать более жесткой в угоду лучшей управляемости и форсированным мотором.

Напомним, что на российском авторынке возрожденная Toyota Supra появится до конца 2019 года. Информации о том, планируется ли привезти к нам версию с заводским тюнингом – пока неизвестно.