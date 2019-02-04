Представлен лимузин-самолет за 5 млн долларов

Youtube-канал Barcroft Cars опубликовал видеоролик, в котором представил весьма необычную разработку. Речь идет о лимузине, созданном на базе бизнес-джета. Стоимость машины составляет 5 миллионов долларов, а ездить на ней можно по дорогам общего пользования.

Длина автомобиля-самолета составляет 12,9 метра, ширина – 2,4, а высота равна 3,5 метрам. Масса обескрыленного джета составляет 5,5 тонн.

Девятиместный лимузин оснащен 21-дюймовыми колесными дисками , кастомной подвеской, мощной аудиосистемой (сабвуферы вмонтированы в места, где раньше были турбины самолета), а также 8-цилиндровым бензиновым мотором, способным разгонять машину до максимальной скорости в 100 километров в час.

По словам разработчиков данного лимузина-самолета, на создание этой машины было потрачено не менее 1 миллиона долларов. Тем не менее, продавать свое детище тюнеры будут за сумму в пять раз дороже.