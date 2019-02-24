Opel вернется в Россию уже в 2019 году

Немецкая автомобильная марка все-таки вернется на российский авторынок, несмотря на слухи о том, что в компании отказались от этой идеи. Более того, произойти это должно уже в текущем, 2019 году.

По данным портала «Авторевю», первый этап возвращения «Опель» в Россию стартует уже в конце весны этого года. Займется этим концерн PSA Peugeot-Citroen, который в 2017 году приобрел Opel у американского концерна General Motors.

В качестве одной из причин, по которой французы решили начать продажи «Опель» в России, стало падение объемов реализации автомобилей PSA в 2018 году.

В связи с ограничениями, наложенными предыдущим владельцем «Опель» – концерном GM, марка не сможет продавать в России автомобили, построенные на платформе этого автогиганта. В их числе значатся модели: Astra, Corsa, Mokka, Zafira и Insignia.

Несмотря на это список машин, которые приедут в Россию уже определен: это коммерческие модели Zafira Life и Vivaro, а также кроссоверы Crossland X и Grandland X.

Сборку этих моделей планируется наладить на заводе PSMA в Калужской области.