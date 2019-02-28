Как советскую “Волгу” превратили в дрезину. Фото

Журналисты нашли в немецком журнале Eisenbahnwelt статью, датированную 13 мая 1991 года. В ней прибывшие в румынские Карпаты корреспонденты из Германии случайно наткнулись на весьма необычную картину.

Перед ними предстал необычный вариант дрезины (небольшой железнодорожной тележки для перевозки грузов, передвигающейся по рельсам), выполненной из кузова советской «Волги» ГАЗ-24. Как позже узнали журналисты, такие необычные дрезины здесь распространены, а в качестве кузовов для них используются и другие модели «ГАЗ», такие как ГАЗ-12, ГАЗ-13, ГАЗ-21 и ГАЗ-22.

При этом местные умельцы не просто установили кузов ГАЗ-24, представленный на фото, на дрезину, но еще и переделали его с седана на универсал.

В статье говорится о том, что обычный маршрут этой дрезины составлял порядка 11 километров, В подъемах автомобиль двигался на моторе, а на спусках катился по инерции. В тупиках кузов дрезины приходилось разворачивать вручную.

Сохранились ли такие необычные дрезины в этих местах до сегодняшних дней – неизвестно.