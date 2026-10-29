Японцы создали на базе Toyota автодом с туалетом и душем за задней дверью

Япония – один из крупных мировых рынков, где очень популярен формат автомобилей-кемперов. И порой местные компании, разрабатывающие такие машины и пытающиеся впечатлить покупателей, идут на нестандартные конструктивные решения.

Недавно японский бренд RecVee представил необычный автодом Country Club, созданный на базе Toyota Hiace. Главной особенностью машины стала отдельная водонепроницаемая зона с душем и туалетом, расположенная за задней дверью.

Внутри разработчики разместили оборудование для длительных путешествий, а также постарались сделать оформление салона гибридом современных решений и традиционных японских мотивов.

Длина Country Club составляет 5,38 метра. Снаружи автомобиль напоминает обычный фургон, но его корма скрывает полноценный санитарный отсек. В задней части можно принять душ после пляжа, очистить туристическое снаряжение или воспользоваться переносным туалетом, не занимая столь ценное в компактном кузове жилое пространство.

Автодом рассчитан на семерых пассажиров, но спальные места предусмотрены для четверых. В салоне установлены трехместный диван-кровать, отдельные кресла и двухъярусная кровать, которую можно использовать и как сиденье. Также есть съемный стол, вместительные отсеки для багажа, обувница и верхние полки.

Оформление интерьера выполнено в стиле «японский модерн». В отделке используются декоративные узоры, элементы золотой парчи и детали в стилистике орибэ. Мебель изготовлена из меламиновой фанеры, а напольное покрытие рассчитано на интенсивную эксплуатацию. Плотные плиссированные и кружевные шторы призваны затемнять салон.

Кухонный блок оснащен керамической мойкой Oribe, съемной кассетной газовой плитой, электрическим смесителем и погружным насосом.

Для хранения продуктов в автодоме предусмотрен электрический холодильник объемом 49 литров, а для приготовления еды – микроволновая печь. Кухня оборудована отдельными баками для чистой и сточной воды емкостью по 16 литров. Душевая система получила собственные резервуары объемом по 19 литров.

В оснащение также входят бытовой кондиционер с наружным блоком под полом, автономный отопитель, дополнительный задний обогреватель и потолочный вентилятор MaxxFan. Для развлечений предусмотрены 19-дюймовый монитор, HDMI-подключение и задние динамики. Светодиодное освещение имеет регулировку яркости.

Электросистема включает вспомогательную литий-ионную батарею емкостью 300 А/ч, инвертор с чистой синусоидой мощностью 2000 Вт и солнечную панель на 310 Вт с контроллером MPPT. Предусмотрены зарядка от генератора во время движения, подключение к внешнему источнику питания и дополнительные розетки.

Кузов и интерьер автодома получили тепло- и звукоизоляцию, так что внутри кемпера можно с комфортом ночевать в холодное время года и на оживленных автостоянках.

Для японского рынка в случае с RecVee Country Club заявлены бензиновая и дизельная версии с задним или полным приводом. Бензиновый двигатель развивает 160 л.с. и работает с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость версии базовой версии начинается от 9 миллионов 944 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу это примерно 5 миллионов 75 тысяч рублей.