В России появится необычный кроссовер Xiaomi, который превращается в автодом

В России начали предлагать китайский кроссовер Skynomade N90 Max, который способен заменить небольшой автодом во время путешествий. Его специальная версия Explorer Edition получила трансформируемый салон с полноценным спальным местом, поворотными передними креслами и выдвижной консолью с холодильником.

Как стало известно Дейли-Мотор, несколько российских автосалонов предлагают такие машины из Китая под заказ. Поставки организуют по уже традиционным схемам параллельного импорта.

Главная особенность Explorer Edition заключается в организации внутреннего пространства. Семиместный салон можно использовать для перевозки пассажиров, отдыха в дороге и ночевок во время длительных поездок. Ровный пол со встроенными направляющими позволяет менять расположение сидений и других элементов, адаптируя интерьер под конкретные задачи.

В обычном режиме автомобиль рассчитан на семь человек. Для дальних поездок предусмотрена возможность размещения багажа: каждому пассажиру базовой конфигурации отведено место для небольшого чемодана ручной клади. Китайские инженеры также адаптировали задний электропривод и элементы подвески, чтобы сохранить ровный пол и удобство пассажиров второго и третьего рядов.

Для того, чтобы организовать обеденную зону, задний диван особой версии Skynomade N90 Max складывается, а кресла второго ряда сдвигаются назад. После этого из-под передних сидений выдвигается центральная консоль с дополнительным столиком. В нее встроен холодильник объемом 9 литров, рассчитанный примерно на десять банок напитков по 330 мл.

Передние кресла можно развернуть в сторону задней части салона. Это позволяет организовать зону отдыха для четырех человек, не покидая автомобиль. Для пассажиров предусмотрены разные варианты наклона спинок, включая положение с повышенным комфортом. В потолок встроен откидной экран, который можно использовать для просмотра видео.

Чтобы заночевать в машине, придумана другая конфигурация. Третий ряд складывается нажатием кнопки, образуя основу спального места. Если опустить второй ряд и развернуть передние кресла, длина спальной поверхности достигает 230 см. Опционально для большего комфорта можно заказать специальный мягкий матрас.

Еще одна интересная особенность затрагивает задний ряд машины: его можно развернуть в сторону открытого пространства. В результате получается двухместная зона отдыха для остановок на природе. В связке с палаткой такая компоновка позволяет использовать автомобиль для пикников и кемпинга.

В оснащение автомобиля входят несколько электромоторов максимальной мощностью до 412 лошадиных сил. Ассистирует им тройная литий-ионная батарея на 76 кВт/ч, а также полуторалитровый бензиновый мотор, который работает в этой связке исключительно в качестве генератора, заряжая батареи во время движения. С места до 100 километров в час такие Skynomade N90 Max разгонятся за 5,9-секунды, а их максимальный показатель дальнобойности составляет 1688 км.

В Китае «живые» продажи таких кроссоверов стартуют уже в ближайшее время. Там за них будут просить от 299 тысяч 900 юаней или около 3,6 млн рублей по текущему курсу, но в Россию привезти эти машины обойдется гораздо дороже. Московский автосалон, занимающийся такими поставками, предлагает заказать у него Xiaomi Skynomade N90 Max в версии Explorer Edition за 8 миллионов 990 тысяч рублей.

Между тем, ранее мы также сообщали, что в России выставили на продажу недорогой маленький Nissan, который разгоняется до 130 км/ч и вмещает четырех взрослых.