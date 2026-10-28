Китайский электроседан Xiaomi SU7 Ultra Extreme сломался на Нюрбургринге во время испытаний

Прототип Xiaomi SU7 Ultra Extreme заметили на эвакуаторе после испытаний на немецкой трассе Нюрбургринг. Фотографии автомобиля появились в социальных сетях, однако причины его остановки пока неизвестны.

На снимках электромобиль укрыт чехлом, поэтому рассмотреть его целиком невозможно. Из-под покрытия видны передний сплиттер и легкосплавные колесные диски, а очертания крупного заднего антикрыла указывают на подготовку машины к скоростным заездам.

В публикациях в соцсетях утверждается, что прототип вышел из строя во время испытаний, но что послужило причиной его поломки не уточняется.

Нюрбургринг считается сложным полигоном для проверки спортивных автомобилей. Длинные скоростные участки, многочисленные повороты и перепады высот создают серьезную нагрузку на силовую установку, тормоза и шасси. Связана поломка с перегревом, либо на остановку машины повлияли какие-то другие факторы пока нельзя: конкретные обстоятельства произошедшего не раскрываются.

Xiaomi представила электрический седан SU7 в конце 2023 года, а продажи в Китае начались в 2024-м. Высокопроизводительная версия SU7 Ultra дебютировала в октябре 2024 года.

В феврале 2025-го серийный вариант установил на Нюрбургринге время круга 7 минут 4,957 секунды, став одним из самых быстрых четырехдверных электромобилей на этой трассе. Результат был достигнут на специальной конфигурации автомобиля с опциональным трековым пакетом.

Обычный Xiaomi SU7 Ultra оснащен трехмоторной электрической силовой установкой с заявленной пиковой мощностью 1548 л.с. Производитель указывает разгон с места до 100 км/ч за 1,98 секунды при использовании режима Launch Control и соответствующих условий измерения. Это уже ставит модель в число наиболее мощных серийных электрических седанов.

Ожидается, что исполнение Extreme получит более серьезную подготовку для трека. Инсайдеры полагат, что отдача силовой установки машины может приблизиться к 2000 л.с. или превысить эту отметку, однако официальные характеристики прототипа пока не раскрыты.

Неизвестно и то, какие изменения будут внесены в его аккумулятор, систему охлаждения, аэродинамику и тормозные механизмы.