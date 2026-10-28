Японец превратил Mitsubishi Delica в минивэн для сложного бездорожья с двигателем Toyota

Mitsubishi Delica Space Gear создавался как практичный семейный минивэн, но один из его владельцев из Японии решил превратить свою машину в радикально переделанный автомобиль с сильно улучшенными внедорожными возможностями. Проект объединил увеличенный дорожный просвет, широкие колеса и двигатель V8 от Toyota Soarer. На доработку ушли многочисленные эксперименты с подвеской, кузовом и технической частью.

Владелец машины, который носит псевдоним «M», рассказал японскому журналу Automesseweb, посвященному тюнингу, что приобрел Delica ради восьмиместного салона. Началось все с установки расширителей колесных арок и шин увеличенного диаметра, но со временем изменения затронули практически весь автомобиль. Кузов перекрасили в медно-абрикосовый оттенок, а общая высота машины выросла примерно на 12 см.

Для улучшения управляемости владелец установил усиленные пружины Rin-ei и пневматическую подвеску Universal Air. Дополнительный подъем обеспечили алюминиевые проставки кузова. По словам автора проекта, более жесткие пружины положительно сказались на поведении машины в поворотах, а пневмоподвеска помогла компенсировать просадку при перевозке пассажиров и багажа.

Внешность Delica тоже заметно изменилась. Передний бампер сохранил оригинальную основу, но получил доработанную защиту Aiba Works и изготовленную на заказ губу. Боковые пороги и защитные элементы спереди и сзади позаимствовали у Jeep Wrangler, однако каждую деталь пришлось адаптировать под кузов минивэна. Решетку радиатора украсили заклепками, а поверхность расширенных крыльев отделали под карбон.

Ширина колесных арок увеличилась примерно на 16 см с каждой стороны. Несмотря на расширение кузова, сдвижные двери сохранили работоспособность. В оформлении кормы использовали спойлер Hikari Auto и дополнительный элемент на крыше. Кузов дополнили дисками TiS 534B размером 22x12J с вылетом -44 и шинами AMP размерностью 33×12,5 дюйма. Их массивный протектор усиливает внедорожный образ машины.

Главной технической переделкой стала силовая установка машины. Владелец приобрел Toyota Soarer, демонтировал штатный двигатель и перенес его в свою Mitsubishi Delica. Речь идет о Toyota 1UZ-FE – атмосферном бензиновом V8, который применялся на представительских и спортивно ориентированных моделях Toyota и Lexus.

Выхлопную систему было принято решение оснастить глушителем Flowmaster 50 Series, а в салон «упаковать» в особые чехлы Dotty Enterprise. В список внешних доработок одной из самых необычных вариантов «Делики» за всю историю этой модели: вошли оригинальные зеркала и фонари тайваньской спецификации, боковые габаритные огни Chevrolet и изготовленные на заказ элементы кузова.

В какую сумму владельцу минивэна обошлись все эти переделки – не уточняется.

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