Виртуальный Toyota Avalon следующего поколения: как может выглядеть новый седан выше Camry

Независимый неофициальный цифровой рендер нового Toyota Avalon

В линейке моделей компании Toyota до недавнего времени предлагался большой седан, который позиционировался выше Camry. Машина звалась Avalon и сейчас предлагается только в Китае.

О возвращении глобальной модели речи сейчас не идет – седаны D-класса не пользуются большим спросом среди покупателей, несмотря на некоторое восстановление доли мировых продаж после длительного спада. Но дизайнеры студии Sugar Design все же решили представить, как мог бы выглядеть новый глобальный вариант Avalon, если бы ему дали второй шанс на мировой арене.

Toyota Avalon впервые представили в 1994 году. Большой седан разрабатывался прежде всего для североамериканского рынка и располагался в модельной линейке выше Camry. Пятое поколение дебютировало в 2018 году, а производство американского Avalon завершилось в 2022-м. В Китае модель продолжает существовать под тем же названием, но на отдельной платформенной и рыночной основе.

Независимый неофициальный цифровой рендер нового Toyota Avalon

На опубликованных изображениях автомобиль получил переднюю часть в фирменной стилистике Hammerhead с узкими фарами и крупной вертикальной решеткой радиатора. В оформлении кормы выделяется сплошная светодиодная полоса, под которой размещены отдельные блоки задних фонарей. Нечто подобное, хотя и не на 100%, все уже могли видеть в современном семействе Crown.

Авторы реднеров полагают, что новый Avalon мог бы занять нишу между Camry и Crown Sedan. Машина должна быть немного компактнее Crown Sedan, сохранив просторный салон и более статусный облик по сравнению с Camry.

Напомним, недавно стало известно, что седаны D-класса, к которым относится в том числе модель Toyota Avalon, вновь стали интересовать покупателей в США, где отметился рост их продаж.

Постепенное возвращение спроса на такие автомобили связывают с экономией на топливе, обслуживании и страховании в сравнении с более крупными, сложными в техническом плане из-за системы полного привода и прожорливыми кроссоверами и внедорожниками.

Кто знает, может придет время и Toyota задумается о расширении своей линейки седанов D-класса. И первым на очереди, разумеется, будет как раз Avalon.