Рестайлинговый Honda Freed показан неофициально

Неофициальный цифровой рендер обновленного Honda Freed (2028)

Компактвэн Honda Freed может пройти через масштабную модернизацию, которая, предположительно, намечена на 2028 год. Независимые художники решили представить, как эта очень популярная в Японии модель может измениться внешне, опубликовав неофициальные рендеры ее дизайна.

Honda Freed впервые представили в 2008 году. Компактный минивэн разрабатывался для семейных покупателей, которым требовались вместительный салон и удобство эксплуатации в городе.

Второе поколение вышло в 2016 году, а третье дебютировало в июне 2024-го. Следующий крупный этап обновления модели может состояться в 2028 году, но в Honda пока не подтвердили эти планы. Зато собственные варианты дизайна машины уже начали предлагать независимые цифровые дизайнеры, опираясь на современный фирменный стиль бренда.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Honda Freed (2028)

На рендерах предполагаемого обновленного Freed представлен классический вариант Air (у актуальной модели также существует кросс-модификация Crosstar). Передняя часть получила более узкие фары и измененные светодиодные дневные ходовые огни. Их внешние края напраят вверх, благодаря чему передок выглядит выразительнее по сравнению с нынешней моделью.

Также иначе выглядит решетка радиатора модели и ее бампер, в то время как боковины остались идентичными актуальному «Фриду».

Куда более существенные перемены, чем визуальную сторону, могут ждать силовую установку модели. Предполагается, что инженеры Honda попытаются повысить и без того отличную топливную экономичность Freed более чем на 10%. Актуальный гибридный компактвэн компании с передним приводом и 6-местным салоном потребляет на каждые 100 километров пути в среднем примерно 3,9-литра бензина.

В случае, если компании удастся добиться прибавки, на которую они рассчитывают, расход топлива наименее «прожорливой» модификации Freed может сократиться до 3,5-литра на 100 км.

Еще одним новшеством обновленного компактвэна Honda должно стать появление в оснащении модели системы помощи водителю ADAS нового поколения. Система автоматизированного управления машиной должна начать поддерживать не только скоростные автомагистрали, но и обычные городские дороги.

Ранее Дейли-Мотор писал о планах Honda сменить поколение модели Fit, а также выпустить соперника Subaru Outback.