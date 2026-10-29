Новый Mitsubishi Pajero еще не запущен в Японии, но уже собрал более 5500 заказов

Mitsubishi раскрыла стоимость обновленного Pajero и назвала дату начала продаж на японском рынке. Неудивительно, но возвращение флагманского внедорожника сопровождается высоким спросом: число предварительных заказов уже превысило 5500.

Продажи модели на японском рынке должны стартовать 17 декабря. Покупателям предложат четыре комплектации: GLS, GSR, Exceed и Super Exceed. Цены составят от 6 миллионов 193 тысяч до 7 миллионов 950 тысяч 800 иен (примерно от 3 миллионов 160 тысяч рублей до 4 миллионов 55 тысяч рублей по нынешнему курсу валют).

Напомним, первый Mitsubishi Pajero появился в 1982 году и со временем стал одной из наиболее известных моделей марки. Внедорожник получил известность благодаря конструкции, рассчитанной на эксплуатацию вне асфальта, а также успехам заводской команды Mitsubishi в ралли-рейде «Дакар». Производство классического Pajero четвертого поколения завершилось в 2021 году, но машина вернулась из небытия в начале этого сентября, когда была представлена ее пятая генерация.

В основе нового внедорожника лежит рамное шасси, унифицированное с пикапом Mitsubishi Triton. Габариты автомобиля составляют 4920 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1910 мм в высоту. Колесная база достигает 2870 мм. Машина получила брутальный внешний облик и оформление передней части кузова в стиле кроссовера Mitsubishi Destinator.

Салон автомобиля рассчитан на семь человек и получил три ряда сидений. В оснащение входят цифровая приборная панель и центральный дисплей диагональю 14,3 дюйма каждый. Также заявлены комплекс помощи водителю MI-PILOT, система кругового обзора с трехмерной визуализацией, восемь подушек безопасности и аудиосистема Yamaha Ultimate Dynamic Sound с 12 динамиками.

Силовая установка представлена 2,4-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом и изменяемой геометрией турбины. Максимальный крутящий момент составляет 480 Нм. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Дорожный просвет достигает 230 мм.

За внедорожные возможности машины отвечают системы S-AWC и Super Select 4WD-II. Геометрическая проходимость должна быть также неплохой: заявленный угол въезда составляет 30,4 градуса, угол рампы 22,6 градуса, а угол съезда 25,8 градуса.

Между тем, недавно стало известно, что Mitsubishi испытывала новый Pajero на песчаных дюнах в Японии. Кроме того, мы рассказывали, что компания может выпустить 3-дверную версию этого внедорожника.