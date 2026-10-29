Каким был Ural Yamal – редкий «Урал» с «зубастой» коляской и веслом

Ural Yamal (фото:imz-ural.com)

Мы продолжаем серию материалов, посвященных современной продукции Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ), в частности особым спецверсиям мотоциклов Ural. На этот раз пришел черед вспомнить о модели, которая носила имя Yamal и выделялась на фоне остальных необычным оснащением.

В 2012 году компания Ural представила специальную версию мотоцикла с коляской Yamal, вдохновлённую российским атомным ледоколом. Новинка получила ярко-оранжевую окраску, изображение хищной улыбки на коляске и набор оборудования для поездок по сложным маршрутам. Но главной особенностью модели стало обычное весло, которое производитель включил в заводскую комплектацию с весьма специфической инструкцией на случай провала под лёд.

Название Yamal отсылало сразу к двум объектам: полуострову Ямал на севере России и атомному ледоколу «Ямал», предназначенному для работы в арктических водах. Производитель выбрал образ судна не случайно. Ледокол ассоциировался с выносливостью и способностью пробираться сквозь тяжёлые природные условия. Эти качества Ural хотел подчеркнуть в своей специальной версии.

Внешность мотоцикла вышла запоминающейся. Кузов и коляску окрасили в матовый оранжевый цвет, хорошо заметный на фоне снега и тёмного леса. Боковую часть коляски украсили изображением зубастой пасти, напоминавшей оформление носовой части самого ледокола. Дизайнерская деталь придала мотоциклу агрессивный облик и выделила его среди обычных Gear Up.

Не забыли инженеры ИМЗ и о практической составляющей. Нижнюю часть кузова коляски и крылья обработали защитным покрытием 3M, призванным противостоять воздействию влаги, грязи и камней. Дополнительно установили две противотуманные фары спереди коляски, защиту рук водителя, ветровое стекло и ветровой экран для пассажира. В комплект также входило запасное колесо с внедорожным рисунком протектора.

Ural Yamal (фото:imz-ural.com)

Одной из главных «фишек» мотоцикла стало наличие необычного аксессуара – весла. Его закрепили на мотоцикле вместе с шуточной инструкцией по выживанию в случае, если путешественник окажется на тонком льду. Производитель предлагал отсоединить коляску, перебраться в неё и грести до безопасного места.

Речь, разумеется, шла о маркетинговой шутке, а никак не о реальной рекомендации. Ural даже специально предупреждал, что мотоцикл и коляска не предназначены для использования в качестве лодки или плавсредства.

Как и в случае со многими другими спецверсиями «Уралов», в основе Yamal лежал серийный Ural Gear Up с подключаемым приводом колеса коляски. При необходимости водитель мог задействовать второе ведущее колесо, что помогало двигаться по снегу, рыхлому грунту и другим покрытиям с недостаточным сцеплением.

Силовая установка соответствовала технике Ural начала 2010-х годов. Мотоцикл оснащался двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения объёмом 749 куб. см, развивавшим около 40 л.с. В паре с ним работала 4-скоростная механическая коробка передач с задним ходом.

Мотоцикл вышел в продажу тиражом всего в 50 экземпляров. Цена каждого из них составляла 14 тысяч 250 долларов или примерно 1 миллион 150 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о другом редком мотоцикле Ural – модели Air, которая помимо особого внешнего вида получила спрятанный дрон в своей коляске.